Sinopsis Film The Last Days on Mars, Tayang Malam Ini di Bioskop Trans TV

Poster Film The Last Days on Mars (Kiri), Liev Schreiber sebagai Vincent Campbell.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis film The Last Days on Mars yang akan tayang malam ini, Senin (13/3/2023) pukul 23.45 WIB di Bioskop Trans TV.

The Last Days on Mars merupakan film bergenre horor fiksi yang dirilis tahun 2013.

Film The Last Days on Mars disutradarai oleh Ruairí Robinson.

Sementara itu, skenario film ditulis oleh Clive Dawson.

Cerita dalam film ini diadaptasi dari cerita pendek berjudul The Animators karangan Sydney J. Bounds.

Para pemeran utama dalam film ini di antaranya, Liev Schreiber, Elias Koteas, Romola Garai, Goran Kostić hingga Johnny Harris.

Baca juga: Film Everything Everywhere All at Once Raih 7 Penghargaan Oscar ke-95 Tahun 2023

Sinopsis Film The Last Days on Mars

Mengutip IMDb.com, film ini mengisahkan sekelompok penjelajah astronot.

Mereka satu per satu menyerah pada kekuatan misterius dan menakutkan saat mengumpulkan spesimen di Mars.



Setelah badai pasir, Komandan Charles Brunel memanggil tim yang terdiri dari Vincent Campbell, Rebecca Lane, Kim Aldrich, Robert Irwin, Marko Petrovic, Richard Harrington, dan Lauren Dalby untuk rapat terakhir.

The Last Days on Mars (2013) (Imdb.com)

Namun Marko mengatakan bahwa dia perlu memperbaiki sensor.

Kemudian, dia pergi bersama Harrington dengan bajak ke tempat itu.

Kim yang dibenci menerobos masuk ke komputer Marko dan menemukan bahwa dia diam-diam telah menemukan semacam kehidupan bakteriologis di Mars.

Sementara itu, tanah runtuh di bawah Marko dan dia jatuh dan mati di dalam lubang.

Harrington meminta bantuan dan Brunel serta Dalby tiba di tempat.