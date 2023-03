Kim Seon Ho Gelar Fan Meeting di Jakarta, Ini Jadwal dan Link Tiketnya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal dan link tiket fan meeting Kim Seon Ho.

Kim Seon Ho akan segera menggelar fan meeting di Indonesia.

Aktor asal Korea Selatan Kim Seon Ho akan melaksanakan Asia Tour di Jakarta.

Fan meeting Kim Seon Ho kali ini bertajuk 'One, Two, Three, Smile'.

Mengutip dari Instagram @mecimapro, fan meeting Kim Seon Ho akan digelar pada 3 Juni 2023.

Gelaran fan meeting kali ini akan diadakan di Senayan, Jakarta.

Dapatkan tiket fan meeting Kim Seon Ho melalui link ini atau kunjungi bit.ly/kimseonhoinjkt2023.

Profil Kim Seon Ho

Kim Seon Ho atau yang memiliki nama asli Kim Sun-Ho ini lahir pada 8 Mei 1986 di Korea Selatan.

Melansir asianwiki.com, Kim Seon Ho ini memulai kariernya di dunia entertainment sejak tahun 2017.

Pada tahun 2017, ia membintangi drama series berjudul Good Manager.

Kemudian di tahun yang sama, ia juga menerima tawaran untuk bermain di drama Korea berjudul Strongest Deliveryman.

Setelah itu pada tahun 2017-2018, Kim Seon Ho juga turut beradu akting di drama Two Cops.

Kim Seon Ho kabarnya akan main drama baru (Kompas Entertainment)

Di tahun 2018, Kim Seon Ho juga bermain di film berjudul You Drive Me Crazy yang tayang di MBC TV.