Lirik Lagu dan Terjemahan Lagu Senorita - Camila Cabello feat Shawn Mendes: It's True, La La La

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Senorita yang dinyanyikan oleh Camila Cabello dan Shawn Mendes.

Lagu Senorita dirilis pada tahun 2019 pada album yang berjudul Senorita.

Lagu Senorita sempat menjadi trending dua di YouTube saat dirilis.

Simak lirik lagu dan terjemahan Lagu Senorita yang dipopulerkan Camila Cabello dan Shawn Mendes dalam artikel berikut:

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Marry Me - Jennifer Lopez: Shelter from a Broken Paradise

I love it when you call me señorita

Saya suka ketika Anda memanggil saya señorita

I wish I could pretend I didn't need ya

Kuharap aku bisa berpura-pura tidak membutuhkanmu

But every touch is ooh, la-la-la

Tapi setiap sentuhan adalah ooh, la-la-la

It's true, la-la-la

Memang benar, la-la-la

Ooh, I should be running

Ooh, aku harus berlari

Ooh, you keep me coming for ya

Ooh, kau membuatku tetap datang untukmu

Land in Miami

Mendarat di Miami

The air was hot from summer rain

Udara panas dari hujan musim panas

Sweat dripping off me

Keringat bercucuran dariku

Before I even knew her name, la-la-la

Bahkan sebelum aku tahu namanya, la-la-la