Lirik Lagu dan Terjemahan Still Alive ost. Scream VI - Demi Lovato

TRIBUNNEWS.COM - Lagu yang berjudul ‘Still Alive’ ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh Demi Lovato.

Karyanya yang satu ini menjadi original soundtrack untuk ‘Scream VI’.

Lagu ini dirilis pertama kali pada tanggal 3 Maret 2023 yang lalu dan sejak awal perilisannya, lagu dan video klipnya sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

Bahkan, dalam kurun waktu kurang dari 3 hari, video klip lagu ini sudah diputar lebih dari 765 ribu kali dalam kanal YouTube resminya.

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Marry Me - Jennifer Lopez: Shelter from a Broken Paradise

Berikut ini adalah Lirik Lagu ‘Still Alive’ milik Demi Lovato, lengkap dengan terjemahannya:

Woke up under water, throat chained at the collar

Couldn't get any farther from the daylight

Was I still dreaming, stuck to a machine or

Choking and screaming with my hands tied?

Callin' and callin' but nobody comes

Fallin' and fallin', no air in my lungs

Getting so comfortably numb

Don't know how I opened up my eyes

But I'm still alive