Lee Junho 2PM jadi Pemeran Utama di Drama Korea King The Land, Bakal Adu Peran dengan YoonA SNSD

TRIBUNNEWS.COM - JTBC secara resmi telah merilis foto anggota 2PM, Lee Junho, dalam proyek K-drama terbarunya.

Banyak penggemar yang sudah mengetahui bahwa Lee Junho akan menjadi pemeran utama dalam drama terbaru JTBC King The Land.

Dalam unggahan tersebut, JTBC membagikan tiga foto Lee Junho dalam balutan setelan jas.

Penampilan Lee Junho tampak semakin kece layaknya seorang pejabat perusahaan.

Ditambah dengan gaya rambut berponi yang rapi.

Dalam ketiga foto tersebut, Lee Junho tampak melemparkan tatapan dingin bak seorang antagonis.

2PM Lee Junho dalam proyek K-drama terbaru 'King The Land'". (Instagram @JTBC).

"Setelan sempurna dengan setelan keringat! lebih manis dari permen white day. King of the Land markas besar baru dari Lee Junho telah mengungkapkan visual," tulis keterangan unggahan @jtbcdrama dikutip pada Rabu, (15/3/2023).

Foto tersebut lansung dibanjiri komentar dari para penggemar yang sudah tidak sabar untuk melihat drama terbaru Lee Junho.

Menurut bocoran, Lee Junho akan memainkan karakter chaebol alias konglomerat bernama Goo Won.

Dalam drama ini, Lee Junho akan bersanding bersama aktris YoonA SNSD yang berperan sebagai Cheon Sa Rang.

Dikutip dari MyDramaList, King The Land akan digarap oleh sutradara Im Hyun Wook yang juga pernah mengarahkan drama Reflection of You dan People You May Know.

Sementara itu, naskahnya ditulis oleh Choi Rom.

Kisahnya akan mengikuti tentang Goo Won, pewaris chaebol yang membenci senyuman palsu.

Dia merupakan pewaris dari King Group yang sangat karismatik, cerdas, dan memiliki segalanya kecuali kenangannya bersama sang ibu.