Quentin Tarantino Dikabarkan tengah Mempersiapkan Film Terakhirnya

TRIBUNNEWS.COM - Kabar menarik datang dari industri Hollywood setelah Quentin Tarantino dikabarkan segera membuat proyek filmnya yang ke-10.

Menariknya, film ini disebut akan menjadi film fitur terakhir yang akan dibuatnya.

Dikutip Tribunnews.com dari Variety, Sosok yang mulai dikenal sebagai sutradara film "Pulp Fiction" ini disebut sedang mempersiapkan presentasi dengan mengundang beberapa studio yang berminat untuk mendanai skenario terbarunya dalam beberapa hari mendatang.

Pada Selasa waktu setempat (14/3/2023), Sumber dari Variety yang dikenal akrab dengan sutradara gak tersebut mengatakan Tarantino tengah mencari kesepakatan serupa dengan yang dia kembangkan untuk film terakhirnya "Once Upon a Time in Hollywood,"

Kesepakatan yang dimaksud ini adalah komitmen rilis teatrikal yang kuat dan termasuk kepemilikan hak cipta film.

Di dalam karya terakhirnya kesepakatan itu berhasil ia jalin bersama Sony Pictures dalam"Once Upon a Time," di mana hak cipta film akan kembali ke Tarantino setelah 20 tahun.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan dari Tarantino sendiri enggan memberikan komentar.

Terkait bocoran tema film tersebut, The Hollywood Reporter melaporkan bahwa naskah yang ada diberi judul "The Movie Critic.".

Proyek tersebut memiliki tokoh utama perempuan yang didasarkan pada kehidupan kritikus film terkenal Pauline Kael.

Selama bertahun-tahun, pemenang Oscar Tarantino telah menyatakan keinginannya untuk segera pensiun pada puncak karirnya

Oleh karenanya, Ia menargetkan hanya akan membuat 10 film sepanjang karirnya.

Alasan hanya Buat 10 Film

Dilansir Screen Rant, Tarantino menyatakan bahwa dia hanya akan membuat 10 film, yang jumlah sisanya berkurang mengingat tahun 2019, Once Upon a Time in Hollywood dirilis

Di sisi lain, Tarantino secara teknis telah membuat 10 film, tapi dia hanya menghitung dua film Kill Bill sebagai satu dalam daftarnya.