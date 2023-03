Lirik Lagu BOOM - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu BOOM yang dinyanyikan oleh boy group Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria asuhan agensi SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul BOOM pada 2019 silam.

Lagu berdurasi 3 menit 15 detik ini merupakan single urutan pertama dalam album ketiga milik NCT Dream, We Boom.

Album ini dirilis secara digital pada 26 Juli 2019 dan secara fisik pada 29 Juli 2019.

Dirilis tiga tahun lalu di YouTube SMTOWN, video klip lagu ini sudah ditonton lebih dari 153 juta kali pada Jumat (17/3/2/2023).

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu BOOM yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Lirik Lagu BOOM - NCT Dream

Come on

Sumsorijochado eumak gateun stage

(Let's go)

Naye ttambangureun negen heavy rain

Eonjena hot and shine

Mudae wieseo ride

Ne nuni mamboda meonjeo baneunghae

Jigeum urin gwadohan yeolgiro neomchyeo

Pyeonhi anja norajul shiganeun eopseo

Gwajeongeul jeulgyeo nawa gachi deo dallyeo

Deo jayurobge wonhago tto wonhae

Too lit too litty we rolling

Nan neoye kkumija

Kkume danneun tongroga dwae

Neoye kkumeul

Sone jwiyeojul su isseo oh

Sunsuhan pyojeongeuro

Chumeul chudeon ain ije useumyeonseo

I teuraege bureul jilleo oh

We got that

Boom boom boom boom boom

Boom boom boom boom boom

Boom boom boom boom boom

Boom boom boom boom boom

Yeah we got that

We like that

Nareul deonjigo

Neoreul kkaeugo

Show me what you got

Gyeolgwaneun crazy

Gaseumi ttwineun daero

Ttwieobwa right now

Yeah skip naege an manneun daneo

Nan dwego shipeo modeun storye winner

Duryeoumeun zero

Jigeum bandaero

Seollen shimjang shisok shisok baekkillo

Nan modeun jomyeongdeure vip

Gidarin jeok no gidarige haji

Gieokhae eodiseodo naye naye beat

Nogeul geol ne mameun ice cream