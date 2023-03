Lirik Lagu dan Terjemahan I'm Not Here to Make Friends - Sam Smith: I'm Just Being Honest, Baby

Lirik lagu dan terjemahan I'm Not Here to Make Friends- Sam Smith.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahaan Iam Not Here to Make Friends yangdipopulerkan oleh penyanyi Sam Smith.

Lagu Iam Not Here to Make Friends dirilis pada tahun 2023 dalam album yang Gloria.

Sejak tayang perdana pada 28 Januari 2023 Lagu Iam Not Here to Make Friends telah ditonton sebanyak 15.696.714 di YouTube.

Simak lirik lagu dan terjemahan Lagu Iam Not Here to Make Friends yang dinyanyikan oleh Sam Smith dalam artikel berikut:

Everybody's looking for somebody, for somebody to take home

Semua orang mencari seseorang, seseorang untuk dibawa pulang

I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on

Saya tidak terkecuali, saya adalah berkah dari tubuh untuk dicintai

If you want it bad tonight

Jika Anda menginginkannya buruk malam ini

Come by me and drop a line

Datanglah padaku dan jatuhkan garis

Put your aura into mine

Masukkan auramu ke dalam auraku

Don't be scared if you like it

Jangan takut jika Anda menyukainya

I could fill you up with life

Aku bisa mengisimu dengan kehidupan

I could ease your appetite

Aku bisa meredakan nafsu makanmu

Know you've never been this high

Ketahuilah bahwa Anda belum pernah setinggi ini

Don't be scared if you like it

Jangan takut jika Anda menyukainya