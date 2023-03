Profil Sam Smith, Penyanyi Lagu Stay With Me yang Kini Tampil dengan Gaya Nyentrik

Perubahan Penampilan Sam Smith - Berikut profil Sam Smith, penyanyi lagu 'Stay With Me' yang sekarang dikenal karena gayanganya yang nyentrik.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Sam Smith, penyanyi lagu Stay With Me yang sekarang dikenal karena gaya nyentrik.

Sam Smith merupakan seorang penulis lagu dan penyanyi asal Inggris.

Samuel Frederick Smith atau yang dikenal dengan Sam Smith lahir di Bishop's Stortford, Inggris pada 19 Mei 1992.

Sam Smith merupakan putra dari pasangan pasangan Fredrick Smith dan Kate Cassidy.

Sam Smith menempuh pendidikan di St. Mary's Catholic School yang berlokasi di Bishop's Stortford.

Mengutip dari Thefamouspeople, Sam Smith mulai bernyanyi sejak usia sangat dini.

Saat itu, ia bergabung dengan Cantate Youth Choir dan Bishop's Stortford Junior Operatics yang kemudian dikenal sebagai Bishop's Stortford Musical Theater Society.

Perjalanan Karier

Sam Smith mengawali kariernya pada 8 Oktober 2012 dengan merilis single Latch.

Sejak dirilis, single Latch langsung menempati posisi kesebelas di UK Singles Chart.

Kemudian Sam Smith merilis album debutnya yang berjudul Lay Me Down pada Februari 2023.

Pada tanggal 1 Mei 2013 Naughty Boy memberikan iringan musik untuk singelnya La La La bersama Sam Smith.

Setelah itu, Sam Smith merilis EP Pertamanya yang berjudul Nirvana.

Dalam EP tersebut, terdapat empat lagu di antaranya, Safe With Me, Nirvana, Latch dan I've Told You.