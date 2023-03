Han So Hee dan Song Hye Kyo Pamer Project Bareng Drama Korea The Price of Confession

Song Hye Kyo dan Han So Hee akan bermain dalam drama Korea berjudul The Price of Confession.

TRIBUNNEWS.COM - Han So Hee dan Song Hye Kyo terlibat dalam project yang sama, yakni membintangi drama Korea The Price of Confession.

Pada Agustus 2022, Han So Hee dan Song Hye Kyo terungkap sedang dalam pembahasan untuk drama thriller misteri baru sutradara Lee Eung Bok, yakni 'The Price of Confession'.

Kemudian pada 16 Maret 2023, Han So Hee memposting sebuah gambar yang diambil bersama Song Hye Kyo dengan teks 'The Price of Confession' di Instagram Story-nya.

Dikutip dari soompi, Song Hye Kyo mengunggah ulang gambar itu di Instagram-nya dan menambahkan emoji hati.

'The Price of Confession' adalah drama yang mengikuti kisah dua wanita yang terlibat dalam pembunuhan.

Dalam drama tersebut, Song Hye Kyo akan berperan sebagai Ahn Yoon Soo, seorang guru seni yang hidupnya terbalik setelah terlibat dalam insiden pembunuhan.

Sementara itu, Han So Hee akan berperan sebagai Mo Eun, karakter misterius dengan kecenderungan anti sosial.

Karakter Mo Eun tersebut membuat semua orang takut kepadanya karena kecenderungan anti sosialnya.

Dikutip dari allkpop, Mo Eun lemah hanya pada satu orang, yakni Yoon Soo yang mengguncang dunianya.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa Song Hye Kyo dan Han So Hee sedang mempertimbangkan untuk tampil dalam drama tersebut.

Melalui informasi terbaru ini, dipastikan Han So Hee dan Song Hye Kyo akan tampil di drama baru tersebut.

Instagram Story Han So Hee dan Song Hye Kyo yang terlibat project untuk drama Korea The Price of Confession. (allkpop)

Sinopsis Drama Korea The Price of Confession

Dikutip dari Tribun Trends, drama Korea The Price of Confession mengisahkan tentang dua wanita yang terlibat kasus pembunuhan.

Song Hye Kyo (Ahn Yoon Soo) merupakan seorang guru seni yang mengalami kejadian tak terduga.