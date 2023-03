Profil Han So Hee, Pemeran Mo Eun dalam Drama Korea The Price of Confession, Lawan Main Song Hye Kyo

Inilah profil Han So Hee, pemeran Mo Eun dalam drama Korea The Price of Confession.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Han So Hee, perankan karakter Mo Eun dalam drama korea berjudul The Price of Confession.

Han Soo Hee lahir di Ulsan, Korea Selatan pada 18 November 1994.

Dikutip dari Tribun Wiki, Han So Hee adalah aktris sekaligus model di bawah naungan agensi 9Ato Entertainment.

Han So Hee merupakan alumni SMA Ulsan.

Diketahui, Han Soo Hee memulai kariernya dalam video musik SHINee yang dirilis tahun 2016, berjudul Tell Me What To Do.

Tak hanya SHINee, Han So Hee juga membintangi video musik Jung Yong Hwa (That Girl), Roy Kim (The Hardest Part) serta MeloMance (You&I).

Sebelum terjun ke dunia perfilman, Han So Hee sempat menjadi model.

Tahun 2017, Han So Hee memenangkan CF Model Awards Maxim K-Model Awards 2017.

Pada tahun yang sama, Han So Hee memulai debut menjadi aktris dengan membintangi drama Reunited World dan mengambil peran kecil.

Ia juga pernah berperan menjadi pacar rahasia dalam drama Money Flower.

Peran Han So Hee tersebut membuatnya masuk nominasi Artis Pendatang Baru Terbaik MBC Drama Awards 2017.

Semenjak itu, ia mendapat peran yang perlahan mulai besar.

Di sisi lain, Han So Hee juga membintangi drama 100 Days My Prince dan berperan menjadi Permaisuri Kim So Hye yang juga dibintangi oleh D.O EXO dan Nam Ji Hyun.

Diketahui, ia pernah membintangi drama After The Rain di KBS2.