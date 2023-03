Lirik Lagu Never Goodbye - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Never Goodbye yang dinyanyikan oleh boy group Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria besutan agensi SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul Never Goodbye pada 28 Maret 2022.

Sejak diunggah di kanal YouTube NCT DREAM, audio lagu ini sudah diputar lebih dari 5,7 juta kali, Minggu (19/3/2023).

Lagu berdurasi 3 menit 33 detik ini merupakan single urutan kesepuluh dalam album Glitch Mode milik NCT Dream.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Never Goodbye yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan We Go Up - NCT Dream: Sijak Buteo Da, Yesang Bakke Nollaun Style

Lirik Lagu Never Goodbye - NCT Dream

[Verse 1]

Byeonhaeganeun gyejeoldeureul maga jul georan

Geureon mallo neoreul butjabeul sun eopjiman

Maneun gyejeoreul majuchil neoege

I maeum hanal bichwojuryeo hae

[Pre-Chorus]

Tteonaneun georeumi mami heuryeojiji anke

So please don't cry, yaksokal teni

[Chorus]

Yunanhi jitgo gin bam gyeondideon eoneu nal

Nunmureul chamji mothae mundeuk gogaereul deulmyeon

Banjjagineun byeoreul ttara

Dasi doraol gireul chajeul geoya

It's never goodbye

[Verse 2]

Nega jigeum gaya haneun giri

Nawa eotgallil sudo isseo

Hangsang gateun banghyangeul georeul su eopdan geol

I know, I know, I know (I know)

Hamkke ganeun bangbeobeul chajeul su eopdamyeon

Neoreul meolliseo neul bichwojul geoya (Uh)

[Verse 3]

Nan geudaeroya yeojeonhae like a photo

Siganeun geunde geureochi anteorago (geureochi anteorago)

Igeo deutgo gieokdeureul ganjireopyeo

I see you nuneul gamado

You know, that's not normal for you, I'm not normal

Jamsi nochyeodo danbeone chajeul su itge

Geu jarieseo gidarilge

Urin it's never goodbye (It's never goodbye)

Dasi dolgo dora eodum sogeseo

Naega neoreul arabodeut eonjenga

Find me, please

[Pre-Chorus]

Meomchwo seon nae mami (mami) dasi (dasi) dallyeogaji anke

So please (So please) don't cry (Don't cry) yaksokal teni

[Chorus]

Yunanhi jitgo gin bam gyeondideon eoneu nal

Nunmureul chamji mothae mundeuk gogaereul deulmyeon

Banjjagineun byeoreul ttara

Dasi doraol gireul chajeul geoya

[Bridge]

Eonjenga naege doraoneun nal

Han georeume neol majung galge

You were, you are, you and I

Hangsang hamkke il geoya

Geuttaeneun eotgalliji ma