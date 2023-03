Lirik Lagu dan Terjemahan We Go Up - NCT Dream: Sijak Buteo Da, Yesang Bakke Nollaun Style

NCT Dream - Simak lirik lagu We Go Up yang dinyanyikan oleh NCT Dream. Video klip lagu ini telah ditonton lebih 83 juta kali, pada Selasa (14/3/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu We Go Up yang dibawakan oleh boy group asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup musik yang berada di bawah naungan SM Entertainment, yakni NCT Dream, merilis single berjudul We Go Up pada 30 Agustus 2018.

Lagu ini menjadi bagian dari album mini NCT Dream yang bertajuk We Go Up.

Video klip lagu yang berdurasi 3 menit 05 detik itu sudah ditonton lebih 83 juta kali, pada Selasa (14/3/2023).

Berikut lirik beserta terjemahan dari lagu We Go Up yang dinyanyikan oleh NCT Dream.

Lirik Lagu We Go Up - NCT Dream

(Jaemin)

Sijak buteo da

Yesang bakke nollaun style

Jakeun seutebdeullo

Bbumeonae big vibe keep up

(Jeno)

Too slow too fast

Sokdo control

Bopok neolbhyeo

Tempo ollyeo

(Mark)

Eoddiseodo gieokhae neoye bit

Gieokhae ddokgati wild and free

Bodeubakwotago chumchweotgo

Tareo ga deo ppareun ride Let’s go

(Jisung)

Yeah I know

Meolge boideon

Nega seonmyeonghae

Gyeolguk rendezvous

(Renjun, Chenle, Haechan, All)

Jom deo meolli nara boryeogo hae

Seotun nal bitnage haejun nalui

Giokdeullo nal areumdabge hae

Ibeon teuraekeul kkeutnaejae daeum stage we go up

(All)

We go up uh uh uh go up

We go up uh uh uh go up

We go up uh we go up

We go up

We go up

(Jeno)

Biteu wieseo ball

Twinggyeobwatji mwoman hamyeon shot

Dalkomhan pungseonkkeom

Ijen da sshibeotne

(Haechan, Mark)

Shigan gado

Shikji aneulgeol

Mom an saryeo

Daeum play we go