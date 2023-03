Tampil Pertama Kali di Indonesia, Trivium Langsung Jatuh Cinta 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tampil pertama kali di Indonesia dalam ajang Hammersonic 2023 membuat para personel Trivium jatuh hati.

Hal tersebut dikatakan oleh sang vokalis, Matthew Kiichi Heafy.

"Ini kali pertama kami tampil di Indonesia saya menyukainya," kata Matt Heafy di panggung Empire, Hammersonic 2023, Minggu (19/3/2023).

Tidak hanya itu ia jatuh hati terhadap budaya Indonesia, termasuk makanan Padang.

Sebab jelang tampil di Hammersonic 2023 para personel Trivium sempat mencicipi menu makanan asal Sumatera Barat tersebut.

"Indonesia adalah negara yang indah. Saya menyukai orang-orangnya, musiknya , dan makanannya. Salah satunya adalah nasi padang," ujar Matthew Heafy.

Selain itu Matthew justru mengatakan kata yang tengah viral saat ini yaitu cuaks. Selain kata cuaks vokalis Trivium ini juga fasih mengucapkan kata terima kasih dan apa kabar.

"Cuaks, terima kasih, aku cinta Indonesia," ungkap Matthew.

Total delapan lagu dinyatakan oleh Trivium diantaranya Rain, Amongst the Shadow & the Stones, Strife, Down From the Sky, To The Rats, The Heart From Your Hate, In Waves, Pull Harder On The String Of Your Martyr dan Amongst the Shadow & the Stones.

Diberitakan sebelumnya, vokalis sekaligus gitaris grup band heavy metal Trivium, Mattew Kiichi Heafy mempertontonkan cara manatiang menghilangkan nasi padang.

Tidak hanya itu ia juga asik menikmati masakan Padang dalam Instagram cerita miliknya.