Ketika DJ Alyshia Asal Taiwan Tampil di Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Toni Bramantoro

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dunia panggung musik elektronik, kerap diramaikan oleh kehadiran para talenta internasional, baik dalam skala club hingga rave party.

Jika dulu lebih dominan Disc Jockey asal Eropa dan Amerika yang didatangkan, namun setelahnya giliran DJ kawasan Asia unjuk keahlian.

Hal ini ditambah dengan masuknya wakil Asia dalam Top 100 DJ di dunia, juga beberapa club di Asia, ada di dalam daftar Top 100 Club.

Indonesia khususnya Jakarta menjadi salah satu destinasi wajib tampil bagi DJ dari negara tetangga, terlebih karena semakin menjamurnya club dan lounge.

Pavvo Kitchen-Bar-Lounge di Golf Island di Pantai Indah Kapuk mendatangkan DJ kelas internasional lewat program unggulannya, Pavvulous weekend. Tidak tanggung tanggung, seorang DJ asal Taiwan bernama Alyshia yang reputasinya bagus, diundang untuk tampil.

Alyshia punya pengalaman sebagai DJ di sebuah club di Cina selama 5 tahun, tampil di Wave Club Taipei yang merupakan Club dengan rating 40 di Top 100 Clubs. Dia pernah juga berbagi panggung bersama DJ kelas dunia, seperti Hardwell, Blasterjaxx, Nervo, Kaskade, Zedd dan sempat jadi salah satu line up di Djakarta Warehouse Project (DWP) 2022.

Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, acara mulai bergulir menjelang malam. Soul N Fresh band mulai menyapa pengunjung dengan lagu lagu hits Top 40.

Suasana secara perlahan mulai diangkat dan lagu If You’re Not The One – Daniel Bedingfield menjadi jembatan interaksi dengan para tamu. Tidak ketinggalan lagu Happy Birthday dimainkan untuk seorang pengunjung yang berulang tahun.

Momen bernyanyi bersama, terjadi saat Soul N Fresh membawakan hits sejuta umat berjudul Berharap Tak Berpisah milik Reza Artamevia. Lagu tersebut menjadi ikonik karena selain kerap dimankan oleh band, juga versi Club Remixnya sering diputar oleh DJ dan membuat pecah suasana di dance floor.

Tengah malam saat acara puncak, dek DJ kosong dan mengalun sebuah intro. Tidak lama kemudian, di layar betuliskan “Please Welcome DJ Alyshia” dan cewek cantik berpenampilan sporty berwarna putih, langsung membuat euforia di bagian depan dan pengunjung semakin merapat.

DJ asal Taiwan ini punya gaya bermusik yang dinamakan dengan Open Format, atau memainkan multi genre dance music, seperti Hip Hop, R&B, House, Electro, Trap, Future Rave.

Alyshia mengisi set musiknya dengan banyak track track komersil, sama halnya dengan trend musik di negaranya.

Bisa dibilang, playlist milik Alyshia adalah gambaran tentang dance music scene di Taiwan. Paduan antara kecantikan wajah, perfomance style dan alur musiknya, selayaknya Beauty and The Beat.

Alyshia yang juga aktif mempromosikan aktivititasnya lewat media sosial seperti Instagram, Tik Tok dan Youtube ini, juga tampil sangat lincah. Dia menyukai para clubbers di Indonesia karena dinilai baik, ramah serta punya enerji yang hebat dan juga sangat menerima musiknya, itulah kenapa dia merasa lebih bebas untuk berinteraksi dengan dance floor.

Malam itu Alyshia tampil sangat enerjik dari balik dek DJ di Pavvo dan sesekali tangannya meraih mikropon untuk mengajak pengunjung lebih atraktif sehingga suasana makin meriah. Pavvo sangat tepat memilih Alyshia sebagai guest DJ karena sepanjang set musiknya, dia tampil bagus.