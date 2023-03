Penampilan CHAI di Joyland Festival Bali Pecah! Penonton: We One More

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Band pop rock asal Jepang, CHAI turut menjadi penampil di Joyland Festival Bali hari ketiga, Minggu (19/3/2023).

Penampilan mereka dimulai pukul 18.45 WITA dengan membawakan beberapa lagu hits dari album Pink, Punk, dan Wink.

Grup beranggotakan Mana, Kana, Yuuki dan Yuna ini tampil sangat energik di atas panggung.

Awalnya, penonton tidak terlalu memadati area panggung, namun karena penampilannya keren, penonton kemudian mulai merapat ke area panggung.

Penampilannya pun membuat penonton kagum, apalagi aksi mereka di atas panggung tak hanya bernyanyi, tapi juga hebat memainkan alat musiknya.

"Hallo Bali," kata Mana di atas panggung yang kemudian menyapa penonton memakai bahasa Jepang.

Mereka juga beberapa kali menyapa penonton dengan bahasa Jepang.

"Arigatou (terima kasih)," ucap Mana di lagu terakhirnya.

Penonton pun terlihat ikut begoyang karena asyiknya penampilan CHAI.

Ketika semua lagu usai mereka bawakan, penonton justru teriak meminta CHAI untuk tampil membawakan satu lagu lagi.

Potret CHAI di atas panggung Joyland Festival Bali 2023 (Tribunnews.com/M Alivio Mubarak Junior)

"We one more, we one more (kami satu lagi)," ucap para penonton.

Namun sayang, CHAI tidak melanjutkan penampilannya.

Kendati demikian, penampilan CHAI di atas panggung Joyland Festival Bali berhasil membuat para penonton terpukau.

Selain CHAI, adapun Hindia, GAC, hingga Hindia yang memeriahkan Joyland Festival Bali 2023 hari ketiga.