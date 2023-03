Ayu Ting Ting Debut di TikTok TREASURE, Joget Rude Boy Trend Bareng Jihoon dan Jaehyuk

TRIBUNNEWS.COM - Pedangdut Ayu Ting Ting joget bareng member TREASURE di TikTok, fans TREASURE sebut sang biduan sebagai wanita pertama yang debut di TikTok idolanya.

Boyband asal Korea Selatan yang beranggotakan Choi Hyun suk, Jihoon, Yoshi, Junkyu, Jaehyuk, Asahi, Doyoung, Haruto, Park Jeong woo, dan So Jung-hwan telah selesai menggelar konser di Jakarta.

Konser TREASURE yang bertajuk TREASURE Tour Hello In Jakarta sukses digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang pada 18 dan 19 Maret lalu.

Lewat unggahan TikTok akun @yg_treasure_official, Senin (20/3/2023), TREASURE membagikan sebuah video Jihoon dan Jaehyuk sedang berjoget di aplikasi TikTok.

Menariknya dalam video tersebut tampak penyanyi Ayu Ting Ting.

Ibunda Bilqis Khumairah Razak tersebut terlihat mengenakan rok pendek berwana cokelat muda dipadukan dengan atasan berwarna putih.

"Rude Boy trend with @Ayu Ting Ting #TREASURE #JIHOON #YOONJAEHYUK #HELLO #JAKARTA," tulis @yg_treasure_official dalam keterangan video tersebut.

Unggahan tersebut sontak mendapatkan beragam komentar dari warganet.

Tak terkecuali dari TEUME penggemar TREASURE.

Dalam unggahan tersebut salah seorang warganet menyebut Ayu Ting Ting menjadi wanita pertama yang debut di TikTok Treasure.

"Gelo, jadi cewek pertama yang debut di TikTok TREASURE," tulis salah seorang warganet.

Seakan tak mau kalah dengan postingan akun @yg_treasure_official, Ayu Ting Ting juga memposting video saat ia berjoget TikTok dengan Hyun Suk.

Dalam video tersebut, pelantun lagu Alamat Palsu tersebut berjoget bersama Hyun Suk menggunakan lagu Hello milik TREASURE.

"I'm like Hello Hello Hello @yg_treasure_official #HELLOchallenge #TrasureHelloJKT #TikTokTrainment," tulis Ayu Ting Ting dalam keterangan video tersebut.