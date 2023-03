Konser TREASURE di Jakarta, Pihak Promotor Sediakan Fasilitas Photobooth hingga Face Paint Gratis

TRIBUNNEWS.COM - Hari pertama konser boyband asal Korea Selatan TREASURE di Jakarta, Sabtu (18/3/2023), pihak promotor menyediakan fasilitas photobooth hingga face paint secara gratis.

Boyband TREASURE dijawalkan menyapa penggemarnya TEUME di Indonesia pada 18 dan 19 Maret.

Konser yang bertajuk TREASURE Tour Hello In Jakarta tersebut digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Hari pertama konser TREASURE, pihak promotor meberikan fasilitas photobooth hingga face paint secara gratis unutk TEUME.

Informasi tersebut diketahui dari unggahan Instagram @mecimapro selaku promotor konser TREASURE.

"Free photobooths and face paint for TEUME!"

"Have fun and we can't wait to see your pictures," tulis @mecimapro dalam unggahan tersebut.

Baca juga: Foto-foto TREASURE Tiba di Indonesia Jelang Konser TREASURE Tour Hello In Jakarta

Pihak promotor juga menyediakan layanan transportasi berupa shuttle untuk para penggemar yang akan menuju arena konser.

Lokasi shuttle tersebut berada di dua titik yakni, The Breeze dan AEON BSD.

"Shuttle points! Please look for our marked vans at The Brezee and AEON BSD," tulisnya.

Sementara itu, lokasi merchandise booth konser TREASURE ada di Hall 8.

Di area tersebut juga terdapat spot Hello TEUME Zone yang cocok untuk TEUME berswafoto.

Day 1 konser TREASURE di Jakarta, pihak Promotor sediakan fasilitas photobooth hingga face Paint seacara gratis.

Baca juga: Prediksi Setlist Konser TREASURE TOUR HELLO 2023 di Jakarta, Bawakan Lagu Darari hingga Orange

Terdapa area food and beverage yang bisa digunakan TEUME untuk berbelanja makanan dan minuman.

Pihak promotor juga menyediakan fasilitas mushola untuk beribadah, lokasinya ada di Hall 8.