Lirik Lagu dan Terjemahan Evergreen - Omar Apollo: You Didn't Deserve Me At All

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah lirik dan terjemahan lagu yang berjudul Evergreen yang dipopulerkan oleh Omar Apollo pada tahun 2022.

Lagu dari Omar Apollo kini sedang viral di sosial media TikTok.

Lagu ini menceritakan tentang kisah percintaan.

Tentang seorang pria yang patah hati karena kekasih yang dicintainya lebih memilih wanita lain untuk dijadikan kekasih.

Simak lirik dan terjemahan Evergreen dari Omar Apollo berikut ini:

Evergreen, he controls me

Evergreen, dia mengendalikanku

Was there something wrong with my body?

Apa ada yang salah dengan tubuhku?

Am I not what you wanted, babe?

Bukankah aku yang kamu inginkan, sayang?

If I ever tried, if I ever tried, I would

Jika saya pernah mencoba, jika saya pernah mencoba, saya akan

Evergreen (oh, oh)

Hijau abadi (oh, oh)

He tears me to pieces (oh, oh)

Dia merobek saya berkeping-keping (oh, oh)

(Evergreen) (oh, oh)

(Hijau sepanjang tahun) (oh, oh)

Doesn't even have to try

Bahkan tidak perlu mencoba

(Evergreen) (oh, oh)

(Hijau sepanjang tahun) (oh, oh)