Sub Unit NCT DoJaeJung Dikonfirmasi Debut April 2023 Mendatang

TRIBUNNEWS.COM - Sub unit boyband NCT yang diberi nama DoJaeJung telah dikonfirmasi akan debut pada April 2023, mendatang.

Unit NCT DoJaeJung terdiri dari tiga member, yaitu Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo.

Agensi SM Entertainment mengonfirmasi NCT DoJaeJung akan debut pada 17 April 2023, nanti.

Mengutip allkpop.com, SM Entertainment membuat pengumuman secara resmi terkait debutnya sub unit baru NCT itu, Rabu (22/3/2023).

Unit NCT DoJaeJung dikabarkan telah melakukan tahap akhir persiapan untuk debut, sebelum resmi menyapa para penggemar pada April, mendatang.

Debut NCT DoJaeJung akan ditandai dengan perilisian album mereka.

"Rilis album unit NCT DoJaeJung telah dikonfirmasi pada 17 April," tulisnya.

SM Entertainment pun meminta penggemar NCT, NCTzen untuk menantikan debut trio Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo itu.

"Mohon nantikan," sambungnya.

Sampai saat ini diketahui NCT memiliki empat sub unit, yang masing-masing diberi nama NCT U, NCT 127, NCT Dream, dan WayV.

Melansir dari JoyNews, NCT memang memberikan kebebasan para membernya untuk masuk unit mana saja.

NCT biasanya memiliki komposisi anggota yang bebas dan dapat berubah seperti NCT U.

Alih-alih menjadi bagian dari NCT U, DoJaeJung akan menjadi unit NCT pertama dengan tiga anggota tetapnya.

Penampilan NCT DoJaeJung di Festival Musik MBC 2022 dengan menyanyikan lagu Can We Go Back (Tangkapan layar YouTube MBCkpop)

Terkecuali NCT 127 dan NCT Dream yang merupakan unit dengan anggota tetap sedari awal dan sempat mengalami perubahan-perubahan sistem.

Tahun lalu, Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo juga pernah memperlihatkan chemistry mereka dalam menyanyikan sebuah lagu.

Salah satunya pada penampilan lagu unit mereka yang berjudul Can We Go Back di konser NCT 127 dan juga di Festival Musik MBC 2022.

Kabar debut NCT DoJaeJung tentu membuat para penggemar tak sabar menantikannya.

Selain ditunjang dengan visual wajah mereka, ketiga member DoJaeJung akan memanjakan telinga para penggemar dengan suara khas dan merdu milik Doyoung, Jaehyun dan Jungwoo.

