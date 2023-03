Kevin Sanjaya akan Nikahi Valencia Tanoesoedibjo Hari Ini di Paris

TRIBUNNEWS.COM - Pebulutangkis Indonesia, Kevin Sanjaya akan menikah dengan kekasihnya, Valencia Tanoesoedibjo di Paris, Prancis, Kamis (23/3/2023).

Kabar bahagia ini terlihat dari unggahan ibu Valencia, Liliana Tanoesoedibjo yang sempat memamerkan video di akun Instagram pribadinya, @lilianatanoesoedibjo.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, tampak ada dua unggahan video terkait pernikahan Kevin dengan Valencia.

Unggahan pertama yakni Selasa (21/3/2023) memperlihatkan kebersamaan keluarga istri Hary Tanoesoedibjo tersebut yang tengah menyantap makan malam.

" 2 hari lagi 23 3 2023," tulis Liliana.

Kemudian unggahan kedua memperlihatkan momen Kevin dan Valencia bersama keluarga besar yang tengah berkumpul dengan balutan pakaian serba putih.

Selain itu, terlihat pula keluarga Kevin dan Valencia berdoa menjelang pernikahan keduanya.

"Malam sebelum hari besar," tulis Liliana dalam unggahan video yang diposting pada Rabu (22/3/2023) tersebut.

Sebelumnya, Kevin telah melamar Valencia tepat di hari ulang tahunnya yakni 2 Agustus 2022 di Jakarta Internasional Stadium (JIS).

Video dan foto saat Kevin melamar Valencia pun tersebar di media sosial lewat unggahan kerabat dekatnya.

Dalam video tersebut, terlihat Kevin Sanjaya membawa sang kekasih di tengah lapangan dengan dekorasi bunga.

Di tengah lapangan hijau, Kevin Sanjaya bersimpuh di depan Valencia dan melamar sang kekasih.

Tak butuh waktu lama, Valencia pun menerima lamaran Kevin Sanjaya, dengan mengatakan ya.

Terlihat dalam layar besar bertuliskan 'She Said YES!' pertanda jawaban iya dari Valencia.