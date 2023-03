Lirik Lagu Arcade - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Arcade yang dinyanyikan oleh boyband Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria besutan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul Arcade pada 28 Maret 2022.

Sejak diunggah di kanal YouTube NCT DREAM, audio lagu ini sudah diputar lebih dari 1,2 juta kali pada Kamis (23/3/2023).

Lagu berdurasi 3 menit 27 detik ini diluncurkan menjadi track ketiga dari album kedua NCT Dream yang bertajuk Glitch Mode.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Arcade yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Lirik Lagu Arcade - NCT Dream

[Verse 1]

Ije uriga dasi dasi sseo (dasi sseo)

Bulbuteumyeon nonstop (Nonstop, nonstop)

Boineun daero, I'm just having fun (Having fun)

Gabyeopge nan game start

Garachiun rank, huh

Simgil geondeurineun maldeuldo (Okay)

Ssibeo meokgo twe hae baeteo kkeomcheoreom (Okay)

Chesspan wiedo checkmate

Myeot beon haedo paebaen (Yeah)

Geudeurege name tag

Maebeon naege losе (Oh)

[Pre-Chorus]

Ganeun gilmada say they hate mе

Another round kkeuteopsi ga

Saenggak malgo crazy

Jom deo sege yeogil heundeureo

I'm out of control

[Chorus]

Full power up

Ttwieo deureowa museoul ge eopjana

Deo michyeo nora bwa (Yah, yah)

Jeulgimyeonseo haedo nan

Neomu swipge ollaga

Clap, clap, clap, clap, clap, clap

On sesangi clap, clap, clap, clap

Ullidorok oechyeo get loud

I jungsime seo

Jeonbu pyeolchyeobwa

Sunsikgane game over

[Post-Chorus]

In the arcade (Arcade) ttarajababwa mwohae (mwohae)

Too late (Late, late) in the arcade (Arcade)

Kkaego neomeo daeumdaeum watch me

[Verse 2]

Meorineun gabyeopge geop nal geo eomneun play (Ayy)

Da mwora hadeun du gwireul makgo

Ne moseupdaero hae (Ayy)

Byeonhwahaneun sesang eojewa tto dalla

King and boss, nal ttara

Igoseul hwijeoeo

Jjayeojin frame

Neoui leveleun fake (Yah)

Da kkaebusyeo kkaebusyeo kkaebusyeo blast

Naega ikkeuneun daero

Eoseo sign to sign me up

Gaman baraman bodagan

Igil su eopseo

[Pre-Chorus]

Gareuchyeojwodo say they hate me

Bichun spotlight nal gamssawa

Saenggak boda crazy

Gwagamhage modeun geol georeo

I'm out of control

[Chorus]

Full power up

Ttwieo deureowa museoul ge eopjana

Deo michyeo nora bwa (Yah, yah)

Jeulgimyeonseo haedo nan

Neomu swipge ollaga

Clap, clap, clap, clap, clap, clap

On sesangi clap, clap, clap, clap

Ullidorok oechyeo get loud

I jungsime seo jeonbu pyeolchyeobwa

Sunsikgane game over

[Post-Chorus]

In the arcade (Arcade) ttarajababwa mwohae (mwohae)

Too late (Late, late) in the arcade (Arcade)

Kkaego neomeo daeumdaeum watch me