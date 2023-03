Jimin BTS Rilis Like Crazy, ARMY Dibuat Heboh dengan Bisikan di Awal Lagu: Suara Taehyung?

Foto Jimin BTS untuk album solonya, FACE (kiri) dan V BTS untuk majalah Vogue Korea (kanan). Jimin BTS resmi merilis lagu Like Crazy dari album debut solonya, FACE, Jumat (24/3/2023). ARMY dibuat hebih dengan suara bisikan di awal lagu.

TRIBUNNEWS.com - Jimin BTS telah merilis album debut solonya, FACE, dengan lagu utama Like Crazy, Jumat (24/3/2023).

Bersamaan dengan rilisnya album FACE, MV Like Crazy milik Jimin BTS telah tayang di kanal YouTube HYBE Labels.

Lagu-lagu Jimin BTS di album FACE juga telah rilis di platform digital, seperti Spotify.

Sesaat setelah Like Crazy dirilis, Jimin BTS mendominasi trending Twitter pada Jumat siang.

Setidaknya ada delapan keyword berkaitan dengan Jimin BTS yang menjadi trending, seperti #Jimin_FACE, #LikeCrazy, Park Jimin, #JiminFACEDebut, hingga Jimin is Coming.

Tak hanya vokal Jimin BTS dan konsep MV Like Crazy, suara bisikan di awal lagu turut menjadi perhatian ARMY.

Baca juga: Terjemahan Lagu Like Crazy - Jimin BTS: Id Rather be Lost in the Lights

Pada detik ke-6 hingga ke-8 di awal lagu Like Crazy, terdengar suara bisikan seorang pria, "I'm afraid everything might disappear."

Suara ini menjadi perhatian dan membuat heboh para ARMY.

Banyak yang menduga suara bisikan itu adalah suara Kim Taehyung alias V BTS.

Bukan tanpa alasan, suara bisikan di awal lagu Like Crazy milik Jimin BTS terdengar dalam dan berat seperti suara V.

Hal ini juga menjadi perbincangan ARMY di Twitter.

"Aku yakin itu adalah suara Tae di lagu Like Crazy," tulis akun @yoonjinnieluv.

"Kenapa dialog di awal lagu terdengar seeprti suara Tae?" cuit @Be_ur_light.

"Aku mendengar suara Tae di awal," ujar akun @su_still_with_u.