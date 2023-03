Kevin Sanjaya -Valencia Tanoesoedibjo Nikah, Vidi Aldiano Jadi Saksi Perjalanan Cinta Sang Sahabat

TRIBUNNEWS.COM - Vidi Aldiano menjadi saksi kisah cinta sang sahabat, Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo hingga berujung bahagia di pelaminan,



Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo resmi menikahi kekasihnya, pada Kamis, 23 Maret 2023 kemarin.

Pernikahan Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo di Le Meurice Paris ini dihadiri oleh sederet rekan atlet termasuk sahabatnya, Vidi Aldiano.

Tak sendiri, penyanyi Vidi Aldiano pergi bersama sang istri, aktris Sheila Dara Aisha.

Vidi Aldiano rupanya benar-benar mengawal kisah cinta Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo sampai akhir bahagia.

Vidi Akdiano mengunggah momen makan malam sebelum hari besar Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo itu tiba.

Vidi nampak hadir bersama beberapa teman Kevin dan Valencia lainnya.

“Welcoming dinner for #KevinValenInLove. Can’t wait for your big day tomorrow you two!” tulis Vidi Aldiano.

Vidi Aldiano mengunggah momen saat menghadiri pernikahan Kevin dan Valen.

Terlihat Vidi mengenakan setelan jas hitam sementara Sheila memakai dress berwarna abu-abu.

Vidi juga membagikan kala Kevin Sanjaya membuka tudung pengantin Valencia dan pendeta meminta keduanya berciuman.

Momen itu disambut dengan meriah oleh para tamu yang hadir dan menjadikan acara pernikahan itu intim.

Selain Vidi, beberapa rekan atlet seperti Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto turut hadir sebagai pendamping.

Vidi Aldiano Sempat Simpan Rahasia Rencana Lamaran Kevin Sanjaya di JIS

Momen Kevin Sanjaya melamar Valencia Tanoesoedibjo di Stadion Jakarta International Stadium, di hari ulang tahun ke-27 sang pebulutangkis. Tampak, Kevin Sanjaya berlutut di depan Valencia Tanoesoedibjo sebelum akhirnya sang kekasih memberikan kecupan di kening Kevin Sanjaya yang masih berlutut. (tangkap layar twitter)

Sebelum menikah, Kevin Sanjaya telah melamar Valencia Tanoesoedibjo pada Agustus 2022 tepatnya pada hari ulang tahun sang kekasih.