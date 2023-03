Lirik lagu dan Terjemahan Good Looking - Suki Waterhouse: You Adored Me Before

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Good Looking dipopulerkan oleh penyanyi sekaligus model Suki Waterhouse.

Alice Suki Waterhouse adalah kekasih Robert Pattinson yang merupakan seorang model Inggris, aktris dan pengusaha.

Dia lahir di Hammersmith, London, Inggris 5 Januari 1992.

Lagu pertamanya Stoned yang direkam pada tahun 2009.

Dia juga muncul di sampul majalah Vogue Inggris, Korea, Thailand, Taiwan dan Turki.

Berikut ini lirik lagu 'Good Looking' milik Suki Waterhouse:

Tides thrash inside, baby, I'm high octane

Pasang surut di dalam, sayang, aku oktan tinggi

Fever in a shock wave

Demam dalam gelombang kejut

My core vibrates in an opium haze

Intiku bergetar dalam kabut opium

Yet you think we're the same

Padahal kamu pikir kita sama

The skyline falls as I try to make sense of it all

Cakrawala jatuh saat aku mencoba memahami semuanya

I thought I'd uncovered your secrets but, turns out, there's more

Aku pikir aku telah mengungkap rahasiamu tetapi, ternyata, ada lagi

You adored me before

Kamu memujaku sebelumnya

Oh, my good looking boy

Oh, pria yang tampan