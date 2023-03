Lirik Lagu dan Terjemahan Maybe I Love You - Lenka: Maybe This Feeling Inside Me is True

Lirik Lagu dan Terjemahan Maybe I Love You - Lenka.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Maybe I Love You yang dipopulerkan oleh Lenka.

Lagu Maybe I Love You dirilis tahun 2011dalam album Two (Expanded Edition).

Lagu Maybe I Love memiliki genre musik pop berdurasi 3 menit 27 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan Maybe I Love You yang dinyanyikan oleh Lenka dalam artikel berikut:

Maybe I love you maybe I do

Mungkin aku mencintaimu mungkin aku lakukan

Maybe this feeling inside me is true

Mungkin perasaan ini dalam diriku benar

And if I love you and if I do

Dan jika aku mencintaimu dan jika saya lakukan

Then maybe baby maybe you love me too

Maka mungkin bayi mungkin kau mencintaiku juga

But maybe I love you maybe I do

Tapi mungkin aku mencintaimu mungkin aku lakukan

Maybe this feeling inside me is true

Mungkin perasaan ini dalam diriku benar

And if I love you and if I do

Dan jika aku mencintaimu dan jika saya lakukan

Then maybe baby maybe you love me too

Maka mungkin sayang mungkin kau mencintaiku juga

I wasn't feeling quite like myself

Aku tidak merasa cukup seperti diriku

And something inside me was sitting on the shelf

Dan sesuatu dalam diriku sedang duduk di rak