Imbas Kasus Narkoba Yoo Ah In, Penayangan GoodBye Earth dan The Match Resmi Ditunda

Netflix menunda perilisan original film yang dibintangi Yoo Ah In. Pihaknya belum bisa memastikan kapan GoodBye Earth The Match akan tayang.

TRIBUNNEWS.COM - Buntut kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat Yoo Ah In, sejumlah film dan serial terbarunya ditunda.

Sebelumnya, Yoo Ah In telah menyelesaikan syuting untuk film Competition, High Five dan drama The Fool of the End sebagai peran utama.

Netflix resmi menunda perilisan original film mereka yang dibintangi Yoo Ah In.



Pihaknya belum bisa memastikan kapan GoodBye Earth dan The Match akan tayang di Netflix.

“Perilisan GoodBye Earth ditunda setelah berdiskusi dengan tim produksi. Kami akan memberi tahu tanggal rilis (baru) ketika sudah dikonfirmasi,” kata pihak Netflix dikutip dari Korea JoongAng Daily Senin (27/3/2023).

Padahal sebelumnya, The Match dijadwalkan tayang pada April 2023 mendatang.

"Film The Match (akan) ditunda perilisannya untuk sementara waktu," tambah pihak Netflix.



Sebagai informasi, The Match mengisahkan tentang pertandingan go (board game) antara pemain terkenal Cho Hun-hyun dan Lee Chang-ho.

Drama Korea GoodBye Earth yang menampilkan Ah Yoo In sebagai pemeran utama juga terkena imbas sang aktor.

GoodBye Earth diangkat dari novel dystopian Jepang dengan judul yang sama.

Sebelumnya pada awal Maret lalu, Netflix mengumumkan bahwa Kim Sung-cheol akan menggantikan Yoo dalam drama Korea Hellbound 2.

Merek pakaian dan kosmetik yang menggunakan Ah Yoo In sebagai model juga memutuskan kontraknya dengan sang aktor.



Diwartakan sebelumnya, pada 5 Februari 2023, polisi menahan Yoo di Bandara Internasional Incheon dan melakukan tes urine.

Ia dinyatakan positif tetrahydrocannabinol, konstituen utama ganja, dan kemudian dinyatakan positif propofol dan ganja, setelah pengujian yang lebih rinci.

Yoo Ah In jalani periksa polisi selama 12 jam terkait kasus narkoba yang menjeratnya.

Mengutip spotvnews, pada Senin (27/3/2023) pagi waktu setempat, Yoo Ah In muncul sebagai tersangka di unit investigasi kejahatan narkoba Badan Kepolisian Metropolitan Seoul

Yoo Ah In muncul di depan wartawan sambil menundukkan kepalanya. Ia menyesal karena tindakannya mengecewakan banyak pihak yang mencintainya.

Pada pukul 21.20 KTS, Yoo Ah In muncul di depan wartawan sambil menundukkan kepalanya.

Yoo Ah In menyesal karena tindakannya mengecewakan banyak pihak yang mencintainya.