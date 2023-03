Lirik Lagu Fire Alarm - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Fire Alarm yang dinyanyikan oleh boyband Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria asuhan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul Fire Alarm pada 28 Maret 2022.

Sejak diunggah di kanal YouTube NCT DREAM, audio lagu ini sudah diputar lebih dari satu juta kali pada Senin (27/3/2023).

Lagu berdurasi 3 menit 13 detik ini diluncurkan sebagai bagian dari album kedua NCT Dream yang bertajuk Glitch Mode.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Fire Alarm yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Lirik Lagu Fire Alarm - NCT Dream

[Intro]

Michyeo nalttwil i bam rule ttawin da itgo

Neoreul seupgyeokareo ga eoseo son meori wiro

Urin bureul jilleo geochimeopsi taewo

Sesangi nolladorok

We pull the fire alarm, go!

We pull the fire alarm, go!

We pull the fire alarm

[Verse 1]

Uh, alright, uh, errthing done

Gyehoekdoen pojisyeoneseo

Modu daegihae isseo

Target on th-th-three, two, one

Jureodeuneun kaunteu radioeseon

Mojareul nulleosseugo

We hop out the coupe

Mangseoriji ana

Urin peuro not a crew

Arachaesseul ttaejjeumen

Neon imi too late

Modu beong jjin pyojeongeuro touché

Uril bogo, eho that, that, that?

We the cool gang, gang

Amugeotdo anin deut

Ne mameul ppaenne

[Pre-Chorus]

Catch me if you can

Eonjedeunji, babe (Hey!)

Geori wi mongtaju

Somewhere in downtown

Do anything you want

If you really wanna

Boran deusi

Naneun neoreul gyeonwo

[Chorus]

Michyeo nalttwil i bam rule ttawin da itgo

Neoreul seupgyeokareo ga eoseo son meori wiro

Urin bureul jilleo geochimeopsi taewo

Sesangi nolladorok

We pull the fire alarm, go!

We pull the fire alarm, go!

We pull the fire alarm

[Verse 2]

Turn up the music

Gyeonggohae duji

You will lose it (Yeah)

Mulleoseo syeoteo naerigo

Banhang ttawin let it go

Burn it down to the ground

That alarm is gonna

Blow, blow, blow, blow, blow

[Pre-Chorus]

Neol taoreuge han

Urin munjea (Hey!)

Bultaeul oneul bam (Woo!)

Mwodeun make it right

Uriga jinagan jarien

Eonjena fire alarm

Jeoldaero mot jaba

We already gone with tire marks, ha?

[Chorus]

Michyeo nalttwil i bam rule ttawin da itgo

Neoreul seupgyeokareo ga eoseo son meori wiro

Urin bureul jilleo geochimeopsi taewo

Sesangi nolladorok

We pull the fire alarm, go!

We pull the fire alarm, go!

We pull the fire alarm

[Bridge]

(Wee-ooh, wee-ooh) Fire alarm

(Wee-ooh, wee-ooh) Fire alarm

(Wee-ooh, wee-ooh) on dosie ppalgan buri beonjyeo

(Wee-ooh, wee-ooh) kkeuteul bol ttaekkaji mot meomchwo

(Wee-ooh, wee-ooh) baro daeum target seoljeong

We on it, wassup?