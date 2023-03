Lirik dan Terjemahan Lagu On The Way - NCT Dream: I Just Wanna See You Shinin'

Simak lirik dan terjemahan lagu On The Way milik NCT Dream. Lagu ini menjadi bagian dari album repackage kedua NCT Dream bertajuk Beatbox.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu On The Way yang dinyanyikan oleh boy group Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria di bawah naungan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul On The Way pada 30 Mei 2022.

Sejak diunggah di kanal YouTube NCT DREAM, audio lagu ini sudah diputar lebih dari satu juta kali pada Senin (20/3/2023).

Lagu berdurasi 3 menit 29 detik ini diluncurkan menjadi bagian dari album repackage kedua NCT Dream yang bertajuk Beatbox.

Lirik lagu ini mengisahkan tentang makna kesetiaan.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu On The Way yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Lirik Lagu Never On The Way - NCT Dream

[Verse 1]

Naeiri yeojeonhi adeukande

Hoesaekbit haneureun jami deulji

Hansumeul tteolguneun ne moseubi bichin deuthae

Hwanhage bichun dari

Geurimja dwiro jichin

Ne eodume seumyeodeulji

I just wanna see you shinin', yeah

[Chorus]

Byeori gadeuki tteuneun bam

I bameul hyanghae driving all night

I'm on the way (I'm on the way)

Neol honja duji aneul geonikka

Haru kkeute seon geureon nal

Gil ilеun neoreul derirеo ga

I'm on the way (I'm on the way)

Gin bamui kkeuteul hwanhi bichwoga

[Verse 2]

Ne-ne-never gonna let you down

Yeope inneun nareul bwa

Eonjenacheoreom nae eokkaee gidaeeo

Bokjapan saenggageul jiwobwa

Navigation eopsi gil wireul

Kkeuchi eopsi urineun dalliji

Geu barameul tago hwinallin

Geokjeongeun sireo bonaeji

[Pre-Chorus]

Saebyeokgil ullyeo peojin, yeah (Peojin)

Uriui gyeongjeok sori, nah (Gyeongjeok sori)

Jayuroun neukkimiji

I just wanna make you shinin'

[Chorus]

Byeori gadeuki tteuneun bam

I bameul hyanghae driving all night

I'm on the way (I'm on the way)

Neol honja duji aneul geonikka

Haru kkeute seon geureon nal (Geureon nal)

Gil ileun neoreul derireo ga (Derireo ga)

I'm on the way (I'm on the way)

Gin bamui kkeuteul hwanhi bichwoga

[Post-Chorus]

Oh, oh

Kkeuteomneun bameul hamkke dallyeoga

Oh, oh

Gin bamui kkeuteul hwanhi bichwoga

[Bridge]

Ttaseuhan ongiga du ppyameul seuchyeoga

I'm baby here and now

Gateun gireul geonneun neowa na

Jom hemael ttaen georeum sai

Byeol hearimyeo gabolkka, yeah-eh