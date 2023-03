SEVENTEEN Masuk 10 Besar Grup K-Pop dan Penyanyi pada Chart Penjualan Album Global IFPI 2022

TRIBUNNEWS.COM - SEVENTEEN masuk dalam 10 besar grup K-Pop dan penyanyi pada chart penjualan album global IFPI 2022.

Pada 27 Maret 2023 waktu setempat, International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) atau organisasi nirlaba yang mewakili industri rekaman musik di seluruh dunia, mengumumkan peringkat 10 besar mereka untuk grafik penjualan album global tahun ini.

Chart pada penjualan album global IFPI memberi peringkat album terbesar tahun ini berdasarkan jumlah unit yang terjual di semua format fisik, termasuk unduhan album lengkap berbayar.

Di antara 10 besar grup K-Pop yang masuk, terdapat enam artis K-Pop yang mengambil alih total delapan tempat.

Entri tertinggi untuk artis K-Pop pada tahun 2022 adalah BTS dengan album antologi mereka 'Proof' yang menduduki peringkat ke-2.

Kemudian ada Stray Kids, pertama dari dua entri berada di urutan ke-4 dengan 'MAXIDENT'.

Sementara itu, untuk 'ODDINARY' pada peringkat ke-8.

Dikutip dari soompi, SEVENTEEN juga memiliki dua album di 10 besar dengan 'Face the Sun' pada posisi ke-5 dan album repackage mereka 'SECTOR 17' yang menduduki urutan ke-9.

Posisi ke-6 diisi oleh ENHYPEN dengan 'MANIFESTO: DAY 1'.

Lalu diikuti oleh album studio kedua BLACKPINK dengan 'BORN PINK' pada posisi ke-7.

Ada pun mini album keempat TXT, 'Minisode 2: Thursday's Child'.

Berikut 10 besar grup K-Pop dan penyanyi pada Chart penjualan album global IFPI 2022:

1. Jay Chou - Greatest Works of Art

2. BTS - Proof