Lirik dan Terjemahan Lagu Feather - Sabrina Carpenter: I Feel So Much Lighter Like a Feather

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Feather yang dinyanyikan oleh Sabrina Carpenter.

Lagu Feather Before dirilis pada 17 Maret 2023 dan masuk dalam album Sabrina Carpenter yang bertajuk email i can’t send (2022).

Lagu Feather merupakan trek yang dipengaruhi disko yang funky dan menyenangkan dengan beat yang catchy dan chorus yang menular.

Lagu Feather menceritakan tentang seseorang yang memutuskan hubungan toxic dan akhirnya merasa lebih ringan.

Liriknya menyenangkan dan memberdayakan, mendorong pendengar untuk melepaskan hal yang tidak lagi bermanfaat bagi mereka.

Lirik video lagu Feather juga dirilis di YouTube Sabrina Carpenter pada 17 Maret 2023.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Because I Liked A Boy - Sabrina Carpenter: All Because I Liked A Boy

Lirik Lagu Feather - Sabrina Carpenter:

[Intro]

(Do-do-do, do-do-do, do-do-do, do-do-do)

(Do-do, do-do-do, do-do-do, do-do-do)

Oh, not another take

[Verse 1]

Oh, it's like that, I'm your dream come true

When it's on a platter for you

Then you pull back when I try to make plans

More than two hours in advance, mm

[Pre-Chorus]

I slam the door, I hit ignore

I'm saying, "No, no, no, no more"

I got you blocked

After this, an afterthought

I finally cut you off

[Chorus]