Sinopsis Film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, Aksi Pencurian yang Membahayakan

Poster film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. - Inilah sinopsis film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves yang sudah tayang di bioskop Indonesia pada 28 Maret 2023.

Dikutip dari Tribun Video, Dungeons and Dragons (DnD) merupakan permainan peran (RPG) berjenis fantasi dan diterbitkan oleh Wizards of the Coast.

Penggemar series Stranger Things tentu sudah tidak asing dengan permainan ini.

Diketahui, permainan ini cukup terkenal hingga diangkat ke layar lebar pada 2000-an.

Kemudian pada 2023, film tentang permainan ini dirilis dengan judul Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves melanjutkan dari film sebelumnya.

Film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ini sudah tayang di bioskop Indonesia pada 28 Maret 2023.

Berdurasi 134 menit, film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves bergenre action, petualangan, dan fantasi.

Film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves disutradarai oleh John Francis Daley dan Jonathan Goldstein yang diproduksi oleh Paramount Pictures.

Sinopsis Film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

Dikutip dari dungeonsanddragons.movie, film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves menceritakan tentang seorang pencuri yang menawan dan sekelompok petualang.

Secara tidak terduga, mereka melakukan perampokan epik untuk mengambil relik yang hilang.

Namun, keadaan menjadi sangat berbahaya ketika mereka bertabrakan dengan orang yang salah.

Kembali dikutip dari Tribun Video, mereka harus menghadapi banyak rintangan di dunia fantasi Dungeons & Dragons tersebut demi melancarkan aksinya.

Film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ini menghadirkan dunia dari game roleplaying legendaris ke layar lebar dalam petualangan yang lucu dan penuh aksi.

