Lirik dan Terjemahan Lagu You Never Know - Olivia Rodrigo: I Open My Eyes and I Can See The Horizon

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu You Never Know yang dinyanyikan oleh Olivia Rodrigo.

Lagu You Never Know dirilis pada pertengahan tahun 2022.

Lagu You Never Know menjadi original soundtrack dalam serial High School Musical season 3.

Lirik Lagu You Never Know - Olivia Rodrigo:

A chapter begins, the pages turn in the wind

The story's so unpredictable

But the best is yet to come, woah

I open my eyes and I can see the horizon

And the thrill's indescribable

In the California sun, it shows

You never know which way the ride could take you

Or how a breeze can make you start down a brand new road

You never know what place you're gonna end up

Even better than you dreamt of, right where you're meant to go

You never know, know

You never know, know

This summer is mine, I'm gonna give it a try

Another season, a life for me

And I don't know what happens next, no

But I'll embrace the mystery, see the forest for the trees

'Cause branchin' out, there's no tellin' how much I can grow

You never know which way the ride could take you

Or how a breeze can make you start down a brand new road

You never know what place you're gonna end up

Even better than you dreamt of, right where you're meant to go

You never know, know

You never know, know (You never know)

So, this is eighteen for me

There's somethin' waitin' for me

So, this is eighteen for me

You never know which way the ride could take you

Or how a breeze can make you start down a brand new road

You never know what place you're gonna end up

Even better than you dreamt of, right where you're meant to go

You never know, know

You never know, know

You never know, know (So, this is eighteen for me)

(There's somethin' waitin' for me) You never know, know

(So, this is eighteen for me) You never know

Terjemahan Lagu You Never Know - Olivia Rodrigo:

Sebuah bab dimulai, halaman berubah menjadi angin

Ceritanya sangat tidak terduga

Tapi yang terbaik belum datang

Aku membuka mataku dan aku bisa melihat cakrawala

Dan sensasinya tak terlukiskan

Di bawah sinar matahari California, itu menunjukkan

Kamu tidak pernah tahu ke mana perjalanan itu bisa membawamu

Atau bagaimana angin sepoi-sepoi dapat membuatmu memulai jalan baru

Kamu tidak pernah tahu di mana kamu akan berakhir

Bahkan lebih baik dari yang kamu impikan, tepat di tempat yang seharusnya kamu tuju

Kamu tidak pernah tahu, tahu

Kamu tidak pernah tahu, tahu

Musim panas ini milikku, aku akan mencobanya

Musim lain, kehidupan bagiku

Dan aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, tidak

Tapi aku akan merangkul misteri, melihat hutan untuk pepohonan

Karena bercabang, tidak ada yang tahu seberapa banyak aku bisa tumbuh

Kamu tidak pernah tahu ke mana perjalanan itu bisa membawamu

Atau bagaimana angin sepoi-sepoi dapat membuatmu memulai jalan baru

Kamu tidak pernah tahu di mana kamu akan berakhir

Bahkan lebih baik dari yang kamu impikan, tepat di tempat yang seharusnya kamu tuju

Kamu tidak pernah tahu, tahu

Kamu tidak pernah tahu, tahu (Kamu tidak pernah tahu)

Jadi, ini delapan belas untukku

Ada sesuatu yang menungguku

Jadi, ini delapan belas untukku

Kamu tidak pernah tahu ke mana perjalanan itu bisa membawamu

Atau bagaimana angin sepoi-sepoi dapat membuatmu memulai jalan baru

Kamu tidak pernah tahu di mana kamu akan berakhir

Bahkan lebih baik dari yang kamu impikan, tepat di tempat yang seharusnya kamu tuju

Kamu tidak pernah tahu, tahu

Kamu tidak pernah tahu, tahu

Kamu tidak pernah tahu, tahu (Jadi, ini delapan belas untukku)

(Ada sesuatu yang menungguku) Kamu tidak pernah tahu, tahu

(Jadi, ini delapan belas untukku) Kamu tidak pernah tahu

