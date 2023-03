Album ME Gambarkan Karakteristik Jisoo BLACKPINK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM - Banyak hal baru yang ditemukan Jisoo BLACKPINK ketika memproduksi album debut solo-nya bertajuk ME.

Jisoo menyebut, ia menemukan sisi baru dirinya saat mencoba mencari musik terbaik untuk lagu-lagu di album ME.

"Selama persiapan album ini, saya bertanya-tanya, 'Apa pesona artis solo Jisoo?' Saya ingin menunjukkan sisi baru dan beragam dari diri saya, sambil tetap setia pada siapa saya," kata Jisoo dalam keterangan tertulis agensinya YG Entertainment, dikutip dari Yonhap News, Jumat (31/3/2023).

Idol kelahiran 1995 ini mengatakan menemukan berbagai aspek dirinya yang tidak ia ketahui sebelumnya.

Jisoo mengaku tumbuh sebagai seniman selama seluruh proses produksi.

Ia menjelaskan bahwa dua lagu dalam album ini berfokus pada karakteristiknya.

Dua lagu tersebut berjudul Flower dan All Eyes on Me menggabungkan lirik puitis dengan ritme tarian.

"Flower adalah lagu yang paling mewakili saya dalam setiap aspek, termasuk vokal, penampilan, dan elemen visual," ungkap Jisoo.

Adapun komposer lagu Flower ialah 24, VVN, dan Kush.

Poster Album ME Jisoo BLACKPINK (Instagram @blackpinkofficial)

Sedangkan komposer lagu All Eyes on Me adalah Teddy, R.Tee, 24, dan VVN.

Nama-nama ini adalah pencipta langganan lagu-lagu BLACKPINK maupun agensi YG Entertainment.

Sebagaimana diketahui, Jisoo menjadi anggota terakhir BLACKPINK yang debut penyanyi solo.

Sebelumnya Jennie lebih awal debut sebagai penyanyi solo, kemudian disusul Rose, dan Lisa selanjutnya.

Album bertajuk ME ini akan dirilis hari ini pukul 11.00 WIB, Jumat (31/3/2023).