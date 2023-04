Jisoo BLACKPINK rilis album perdananya, ME, berisi dua buah lagu Flower dan All Eyes On Me. Simak lirik dan terjemahan lagu All Eyes On Me.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu All Eyes On Me yang dinyanyikan oleh Jisoo BLACKPINK.

Jisoo BLACKPINK baru saja merilis album perdananya bertajuk ME pada Jumat (31/3/2023).

Dalam proyek album solo Jisoo, memuat dua buah lagu.

Yakni lagu utamanya Flower dan b-side track-nya All Eyes On Me.

Meski Flower jadi track utama, namun All Eyes On Me pun tak kalah mencuri perhatian.

Jisoo BLACKPINK rilis album solo perdananya bertajuk ME, berisi dua lagu Flower dan All Eyes On Me. (YouTube BLACKPINK)

Berikut Lirik dan Terjemahan Lagu All Eyes On Me – Jisoo BLACKPINK, dikutip dari laman Genius:

[Verse 1]

Hanaron mojara

Satu tidak cukup, lihatlah mataku

Du nuneul majchwo bwa

Aku tidak ingin setengahnya, lihat saja aku

Banjjogeul wonchin anha

Itu diberikan, itu tidak terlalu serakah

Neon naman barabwa

Mengendarai seperti gelombang, mereka semua pergi

Geuge dangyeonhan geoya

Pastikan saat berubah,

Yoksimi anijanha

itu berubah sekarang

Padocheoreom morachidaga they all go

Mengendarai seperti gelombang, mereka semua pergi