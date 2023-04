Lirik dan Terjemahan Lagu Going Crazy - TREASURE: Yeongiramyeon Igeoseun Mesodeu

Inilah lirik lagu dan terjemah Going Crazy yang dipopulerkan oleh TREASURE.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Going Crazy yang dipopulerkan oleh boyband TREASURE.

Lagu Going Crazy dirilis pada 2021, dalam album The First Step: Treasure Effect.

Lagu Going Crazy memiliki genre musik Korean Dance berdurasi 3 menit 51 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan Going Crazy yang dipopulerkan oleh TREASURE dalam artikel berikut:

Michyeoja

Sungguh gila

Mi-mi-mi-michyeogane

Meng-meng-meng-menggila

I'm going crazy

Aku menggila

Oneuldo nan neoreul barabogo isseo

Hari ini aku melihatmu

Neul daedab eopneun neoreul dasi bulleobwa

Aku memanggilmu lagi, padahal kamu tak pernah menjawabku

Hajiman neoui du nunen naman eopneun geot gata

Tapi, ku pikir sepertinya di matamu memang tidak ada diriku

I'm going crazy

Aku menjadi gila

I'm going crazy (roll, action)

Aku menjadi gila (roll, action)

Gamjeongi moribi dwaesseo

Aku tenggelam dalam emosiku

Yeongiramyeon igeoseun mesodeu

Jika berakting adalah caraku