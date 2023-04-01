Lirik Lagu

Lirik dan Terjemahan Lagu Wish You Were Sober - Conan Gray: Real Sweet, But I Wish You Were Sober

Simak lirik dan terjemahan lagu Wish You Were Sober yang dinyanyikan oleh Conan Gray dan telah dirilis pada tahun 2020.

Editor: Nuryanti
zoom-inlihat foto Lirik dan Terjemahan Lagu Wish You Were Sober - Conan Gray: Real Sweet, But I Wish You Were Sober
Tangkapan layar YouTube Conan Gray
Lagu Wish You Were Sober dinyanyikan oleh Conan Gray. Berikut lirik dan terjemahannya. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Wish You Were Sober yang dinyanyikan oleh Conan Gray.

Lagu Wish You Were Sober dirilis pada tahun 2020 dan masuk dalam album Kid Krow yang menjadi album studio debutnya.

Diketahui, lagu Wish You Were Sober ini menceritakan tentang kesalahan masa remaja Conan Gray yang mengakui bahwa momen dari kehidupan dewasa muda tidak selalu diingat.

Official video lagu Wish You Were Sober dirilis pada 20 Maret 2020 di YouTube Conan Gray.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Memories - Conan Gray:  I Wish That You Would Stay In My Memories

Lirik dan Terjemahan Lagu Wish You Were Sober - Conan Gray:

(Wish you were so-, wish you were so-, wish you were sober)
(Berharap kau sadar, sadar dari mabuk)

This party's shit, wish we could dip
Pesta ini, kuharap kita bisa pergi
Go anywhere but here
Pergi ke mana pun kecuali di sini
Don't take a hit, don't kiss my lips
Jangan mendekat, jangan mencium bibirku
And please don't drink more beer
Dan tolong jangan minum bir lagi

I'ma crawl outta the window now
Aku akan menyelinap keluar
'Cause I don't like anyone around
Karena aku tak suka orang di sekitar sini
Kinda hope you're following me out
Sedikit berharap kau mengikutiku keluar
But this is definitely not my crowd
Tapi yang jelas ini bukan pergaulanku

19 but you act 25 now
Umur 19 tahun tapi kau bertindak seolah berumur 25 tahun
Knees weak, but you talk pretty proud, wow
Merasa akan jatuh, tapi kau bicara cukup bangga, wow
Ripped jeans and a cup that you just downed
Dengan jeans yang robek-robek dan cangkir yang baru saja kau tenggak
Take me where the music ain't too loud
Bawalah aku ke tempat musiknya tak terlalu keras

Trade drinks, but you don't even know her
Bertukar minuman, tapi kau bahkan tak mengenalnya
Save me 'till the party is over
Selamatkan aku sampai pestanya selesai
Kiss me in the seat of your Rover
Ciumlah aku di kursi Rover-mu
Real sweet, but I wish you were sober
Sungguh manis, tapi kuharap kau sadar

(Wish you were so-, wish you were so-, wish you were sober)
Kuharap kau sadar

I wish you were sober
Kuharap kau sadar
(Wish you were so-, wish you were so-, wish you were sober)
Kuharap kau sadar
I wish you were sober
Kuharap kau sadar

Trip down the road, walking you home
Berjalan menyusuri jalan, mengantarmu pulang
You kiss me at your door
Kau menciumku di depan pintumu
Pulling me close, beg me stay over
Menarikku, memintaku untuk menginap
But I'm over this rollercoaster
Tapi situasinya sedang tidak stabil

I'ma crawl outta the window now
Aku akan menyelinap keluar
Getting good at saying, "Gotta bounce"
Makin mahir mengatakan, "Aku harus pergi"
Honestly you always let me down
Jujur kau selalu mengecewakanku
And I know we're not just hanging out
Dan aku tahu kita tak hanya jalan-jalan

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
Lirik Lagu
Terjemahan Lagu
Wish You Were Sober
Conan Gray
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