Lirik dan Terjemahan Lagu Wish You Were Sober - Conan Gray: Real Sweet, But I Wish You Were Sober

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Wish You Were Sober yang dinyanyikan oleh Conan Gray.

Lagu Wish You Were Sober dirilis pada tahun 2020 dan masuk dalam album Kid Krow yang menjadi album studio debutnya.

Diketahui, lagu Wish You Were Sober ini menceritakan tentang kesalahan masa remaja Conan Gray yang mengakui bahwa momen dari kehidupan dewasa muda tidak selalu diingat.

Official video lagu Wish You Were Sober dirilis pada 20 Maret 2020 di YouTube Conan Gray.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Memories - Conan Gray: I Wish That You Would Stay In My Memories

Lirik dan Terjemahan Lagu Wish You Were Sober - Conan Gray:

(Wish you were so-, wish you were so-, wish you were sober)

(Berharap kau sadar, sadar dari mabuk)

This party's shit, wish we could dip

Pesta ini, kuharap kita bisa pergi

Go anywhere but here

Pergi ke mana pun kecuali di sini

Don't take a hit, don't kiss my lips

Jangan mendekat, jangan mencium bibirku

And please don't drink more beer

Dan tolong jangan minum bir lagi

I'ma crawl outta the window now

Aku akan menyelinap keluar

'Cause I don't like anyone around

Karena aku tak suka orang di sekitar sini

Kinda hope you're following me out

Sedikit berharap kau mengikutiku keluar

But this is definitely not my crowd

Tapi yang jelas ini bukan pergaulanku

19 but you act 25 now

Umur 19 tahun tapi kau bertindak seolah berumur 25 tahun

Knees weak, but you talk pretty proud, wow

Merasa akan jatuh, tapi kau bicara cukup bangga, wow

Ripped jeans and a cup that you just downed

Dengan jeans yang robek-robek dan cangkir yang baru saja kau tenggak

Take me where the music ain't too loud

Bawalah aku ke tempat musiknya tak terlalu keras

Trade drinks, but you don't even know her

Bertukar minuman, tapi kau bahkan tak mengenalnya

Save me 'till the party is over

Selamatkan aku sampai pestanya selesai

Kiss me in the seat of your Rover

Ciumlah aku di kursi Rover-mu

Real sweet, but I wish you were sober

Sungguh manis, tapi kuharap kau sadar

(Wish you were so-, wish you were so-, wish you were sober)

Kuharap kau sadar

I wish you were sober

Kuharap kau sadar

(Wish you were so-, wish you were so-, wish you were sober)

Kuharap kau sadar

I wish you were sober

Kuharap kau sadar

Trip down the road, walking you home

Berjalan menyusuri jalan, mengantarmu pulang

You kiss me at your door

Kau menciumku di depan pintumu

Pulling me close, beg me stay over

Menarikku, memintaku untuk menginap

But I'm over this rollercoaster

Tapi situasinya sedang tidak stabil

I'ma crawl outta the window now

Aku akan menyelinap keluar

Getting good at saying, "Gotta bounce"

Makin mahir mengatakan, "Aku harus pergi"

Honestly you always let me down

Jujur kau selalu mengecewakanku

And I know we're not just hanging out

Dan aku tahu kita tak hanya jalan-jalan