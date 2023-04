Profil Lee Do Hyun, Aktor yang Terlibat Cinta Lokasi dengan Lim Ji Yeon di Drakor The Glory

Simak profil aktor asal Korea Selatan, Lee Do Hyun, yang dikabarkan berpacaran dengan Lim Ji Yeon, lawan main di drakor The Glory.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil aktor asal Korea Selatan Lee Do Hyun, yang dikabarkan berpacaran dengan sesama pemeran drama Korea (drakor) The Glory, Lim Ji Yeon.

Lim Dong Hyun, atau lebih dikenal dengan nama panggungnya Lee Do Hyun lahir pada 11 April 1995 di Goyang, Gyeonggi-do, Korea Selatan.

Lahir sebagai putra tertua, Lee Do Hyun memiliki seorang adik laki-laki bernama Lim Dong Hyuk, penyandang disabilitas intelektual, dikutip dari Insight.

Lee Do Hyun pernah mengenyam pendidikan di Universitas Chung-Ang, dengan masuk pada Departmen Film dan Teater.

Pria berzodiak Aries ini merupakan aktor di bawah naungan YUEHUA Entertainment.

Semasa di sekolah menengah, Lee Do Hyun termasuk dalam salah satu pemain bola basket.

Selain mahir bermain bola basket, Lee Do Hyun juga memiliki ketertarikan dengan alat musik gitar.

Perjalanan Karier Lee Do Hyun

Mengutip Kprofiles, Lee Do Hyun memulai debut aktingnya dalam drama Prison Playbook (2017), di mana ia memerankan versi muda dari karakter Jung Kyung Ho.

Pada 2018, Do Hyun dipercaya untuk menjadi pemeran pendukung dalam seri televisi romantis Still 17.

Pada tahun yang sama, Do Hyun juga tampil dalam Clean with Passion for Now.

Ia berperan sebagai adik laki-laki dari karakter utama wanita dan atlet Taekwondo yang menjanjikan.

Pada 2019, Lee bergabung sebagai pemeran dalam seri televisi fantasi, Hotel del Luna.

Ia juga melakukan penampilan spesial dalam seri tvN The Great Show.