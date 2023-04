Sosok Lim Ji Yeon Aktris yang Pacaran dengan Lee Do Hyun, Terlibat Cinlok di Drama Korea The Glory

Inilah sosok Lim Ji Yeon aktris yang dikabarkan berpacaran dengan Lee Do Hyun di Drama Korea The Glory.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sosok aktris Korea Selatan Lim Ji Yeon yang resmi berpaacaran dengan Lee Do Hyun, pemeran Drama Korea The Glory.

Lim Ji Yeon merupakan aktis di bawah naungan Artist Company.

Lim Ji Yeon lahir di Seoul, Korea Selatan pada 23 Juni 1990.

Diketahui, Lim Ji Yeon memiliki tinggi badan 166 cm dan berat badan 48 kg.

Lim Ji Yeon memiliki golongan darah A.

Ia memiliki hobi menonton drama musik dan panggung.

Lim Ji Yeon juga menyukai kegiatan menulis puisi, lagu dan bermain gitar.

Pendidikan Lim Ji Yeon

Lim Ji Yeon pernah menempuh pendidikan di Universitas Seni Nasional Korea.

Dalam pendidikan tersebut, Lim Ji Yeon mengambil gelar Teater dan Film.

Perjalanan Karier Lim Ji Yeon

Lim Ji Yeon memulai karier pertamanya pada tahun 2010, lewat serial drama dan film pendek.

Kemudian Ia mulai debut di drama televisi pada 2015, High Society.

Setelah itu, Lim Ji Yeon banyak mendapat tawaran untuk membintangi sejumlah film seperti Obsessed tahun 2014, The Treacherous tahun 2015, Key Of Life pada tahun 2016, Welcome 2 Life MBC tahun 2019, Mojito: The Magic (Seezn, 2021), dan Rose Mansion (TVING, 2022).