Debut Solo, Jisoo BLACKPINK Pecahkan Rekor Lagi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jisoo BLACKPINK mendebut solo karier dengan merilis album bertajuk ME pada 31 Maret 2023.

Album ME berisikan dua lagu, yaitu Flower dan All Eyes On Me.

Sebelum perilisan, Jisoo telah memecahkan beberapa rekor. Dan kali ini anggota tertua BLACKPINK itu kembali memecahkan rekor.

Kali ini, Jisoo memecahkan rekor di aplikasi Spotify dengan lagu Flower-nya.

Dilansir dari Soompi, Minggu (2/4/2023), dalam 24 jam pertama setelah dirilis, lagu Flower mengumpulkan 4.674.337 streaming yang difilter di Spotify.

Catatan itu menetapkan rekor baru untuk jumlah streaming hari pertama tertinggi untuk lagu apa pun oleh solois K-pop wanita.

Kedua lagu di album ME juga memulai debutnya dalam 20 besar chart Lagu Teratas Global Spotify.

Flower memasuki chart harian di No. 6, sementara All Eyes On Me dari sisi B mengikuti di No. 3.104.156 aliran yang disaring pada hari pertama.

Di luar Spotify, Jisoo telah menetapkan rekor baru untuk penjualan hari pertama dan minggu pertama tertinggi dari solois wanita mana pun dalam sejarah Hanteo.

Kemudian terbaru Jisoo meraih jumlah penayangan 24 jam tertinggi dari video musik K-pop mana pun yang dirilis tahun ini.