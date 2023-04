Ekspresi Gembira Yuki Kato Disebut Mirip Lisa BLACKPINK: Ya Ampun Gemes Banget Mereka

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris Yuki Kato baru-baru ini viral karena dianggap mirip dengan anggota BLACKPINK, Lisa.

Dalam video yang beredar, terdengar Yuki Kato dipanggil oleh salah seorang penggemarnya dengan nama Lisa BLACKPINK.

Baca juga: Artis Yuki Kato Ajak Masyarakat untuk Lebih Bijak Mengelola Keuangan

Mendengar teriakan tersebut, Yuki Kato pun kegirangan.

Bahkan dirinya sempat memeragakan koerografi grup band asal KoreaSelatan itu.

Saat dikonfirmasi, Yuki Kato justru menyebut pertemuan penggemarnya itu bukan dengan Lisa BLACKPINK melainkan Teh Lilis.

"Iya katanya (mirip Lisa BLACKPINK), ya ampun gemes banget mereka ya," ujar Yuki Kato saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Baca juga: Pesona Lisa BLACKPINK saat Rayakan Ulang Tahun di Negara Asalnya Thailand

"Terus gue nengok lagi haha emang dalam hati pengin jadi Lisa, tapi mohon maaf kalian dapatnya Teh Lilis haha," lanjut Yuki Kato sambil bergurau.

Kata Yuki Kato, momen itu memang terjadi ketika BLACKPINK menjalani konser di Jakarta.

Berikut ini 35 fakta tentang Lisa BLACKPINK yang telah dirangkum Tribunnews, asalan Lisa ganti nama hingga hal-hal kesukaannya. (Instagram @lalalalisa_m)

Namun ia hanya ingin menghibur orang yang memanggilnya dengan sebutan Lisa BLACKPINK.

Pemilik nama lengkap Yuki Anggraini Kato itu justru tidak menyangka dirinya dimiripkan dengan Lisa BLACKPINK.

"Iya dong, of course, tapi nggak menyangka juga ya kayak maksudnya ya sudah, apa ya. Nggak ada pikiran apa-apa. For fun," tutur Yuki Kato.

"Thank you sebelumnya aku akan berusaha semaksimal mungkin menjadi lisa, tapi mohon maaf saat ini jadinya teh lilis hahahaha," pungkas Yuki Kato.