Lirik Lagu dan Terjemahan Blue Skies - Lenka: There's a New Day Dawning

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Blue Skies yang dipopulerkan oleh Lenka.

Lagu Blue Skies dirilis pada tahun 2015 dalam album The Bright Side.

Sejak pertama kali dirilis di YouTube lagu Blue Skies telah ditonton sebnayak 7.872.516 kali.

Lagu Blue Skies memiliki genre musik pop berdurasi 4 menit 6 detik.

Baca juga: Lirik Lagu Rocket - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

Simak lirik lagu dan terjamahan Blue Skies yang dinyanyikan oleh Lenka dalam artikel berikut:

We've been waiting

Kami sudah menunggu

Anticipating change coming our way

Mengantisipasi perubahan yang akan datang

You're my baby

Kamu adalah sayangku

To the bad nights, to the brighter days

Untuk malam yang buruk, untuk hari yang lebih cerah

I know that something good is waiting just around the corners

Saya tahu bahwa sesuatu yang baik sedang menunggu di ruangan

There's a new day dawning

Ada fajar hari baru

There's a new life for us

Ada kehidupan baru bagi kita

Got to keep or holding or for just a little long, I know

Harus menyimpan atau menahan atau hanya sedikit lama, saya tahu

That it's gonna be blue skies

Bahwa itu akan menjadi langit biru