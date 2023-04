Lirik Lagu Rocket - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Rocket yang dinyanyikan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria dibawah naungan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul Rocket pada 10 Mei 2021.

Sejak diunggah di kanal YouTube NCT DREAM, audio clip lagu ini sudah diputar lebih dari 1,8 juta kali pada Senin (3/4/2023).

Lagu berdurasi 2 menit 56 detik ini, diluncurkan sebagai track ke-5 dari album pertama NCT Dream yang bertajuk Hot Sauce.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Rocket yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Lirik Lagu Rocket - NCT Dream

[Intro]

Ooh

[Verse 1]

Chagawotdeon nae balmite

Buri buteool ttaekkaji

Hellyumeul apchukadeut urin

Teojil geot gata, it's real

Yeah daraolla pokbalhagi jikjeon

Geosejin mamui tteollimmada

Nunbusin bulkkotdeuri twieo

Himkkeot naraolla bolkka baby

[Pre-Chorus]

On ujuga uril wihan mudaeya

Deoeopsi chungbunhan energy babe

(Yeah, yeah, yeah-yeah-yeah)

[Chorus]

Ooh-ah, tteugeopge taolla

Ooh-ah, time for shot

Mugeowotdeon mamdeureul hanassik tteolchigo nan

Haneul nopi balsadoen rocket

Nе moksorin countdown

Rock the world like a fireball

Ooh-ah, gwеdoreul beoseona

Yecheukal su eomneun dream rocket

[Verse 2]

Nunapen ontong Star Wars

Sangsanghae light saber

Byeolbinmajeo gareul geoya

Level up, level up, level up, level up

Mijiui goseseo illeongineun fire

Boom, boom, teoteuryeo nan all night

Zoom-zoom, swil sae eomneun spotlight

[Pre-Chorus]

On ujuga du bal arae mudaeya

Hangyereul neomeoseon gravity babe

(Yeah, yeah, yeah-yeah-yeah)

[Chorus]

Ooh-ah, tteugeopge taolla

Ooh-ah, time for shot

Mugeowotdeon mamdeureul hanassik tteolchigo nan

Haneul nopi balsadoen rocket

Ne moksorin countdown

Rock the world like a fireball

Ooh-ah, gwedoreul beoseona

Yecheukal su eomneun dream rocket

[Bridge]

Daeul su eopdeon daegigwoneul jina

Sumi gappa oneun sungan (pyeolchyeojineun bit)

I'm taking you higher

Meomchuji aneul neowa na, oh