Nama Gordon Ramsay Trending Berkat Single Golden Hour Mark NCT, Ini Penjelasan Awal Mulanya

TRIBUNNEWS.COM - Seperti biasanya, jagat linimasa Twitter kerap dipenuhi trending terkait dunia K-pop.

Seperti halnya pada hari Senin ini (3/4/2023) topik K-pop kembali mewarnai Trending Topic Indonesia dengan membahas sosok Gordon Ramsay.

Sekilas pasti banyak yang penasaran, apa kaitannya trending-nya sosok chef Gordon Ramsay dan topik K-pop?

Usut punya usut, NCTizen membuat sosok chef asal Inggris itu jadi trending berkat karya terbaru Mark NCT yang bertajuk Golden Hour.

Golden Hour sendiri adalah single kedua dari proyek solonya di bawah naungan SM Entertainment.

Sebelumnya, pada Februari 2022, Mark telah merilis proyek solo pertamanya yang berjudul "Child" untuk SM STATION: NCT LAB.

Baru-baru ini, SM Entertainment mengumumkan kembalinya Mark sebagai solois dengan single baru yang akan dirilis pada tanggal 7 April 2023 pukul 18:00 WIB.

Lagu "Golden Hour" Mark kabarnya terinspirasi dari telur ceplok yang dikritik oleh chef Gordon Ramsay dalam sebuah acara realitas.

Seperti yang diketahui sebelumnya, keduanya sempat jadi trending di tahun 2018 karena komentar kocak Gordon Ramsay terkait masakan Mark NCT.

Awal mula kejadian ini terjadi dikarenakan netizen yang kerap meminta Gordon Ramsay untuk menilai makanan yang mereka buat.

Koki asal Inggris itu pun tak jarang memberikan jawaban jujurnya pada para netizen tersebut.

Senin, 4 Juni 2018, salah satu fans NCT meminta Gordon Ramsay untuk menilai telur goreng buatan Mark Lee. "@GordonRamsay pacarku masak telur... Bagaimana menurutmu?" kicau fans tersebut sambil mengunggah foto telur buatan Mark.

Foto telur buatan Mark itu sendiri diambil dari acara "It's Dangerous Outside the Blankets". Saat tampil di acara tersebut, Mark memang sempat membuat telur goreng.

Postingan fans itu pun rupanya menarik perhatian Gordon Ramsay. Tak lama setelahnya, Gordon Ramsay pun memberikan balasannya.