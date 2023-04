Lirik Lagu Teddy Bear - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Teddy Bear yang dinyanyikan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria dibawah naungan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul Teddy Bear pada 28 Maret 2022.

Sejak diunggah di kanal YouTube NCT DREAM, live clip lagu ini sudah diputar lebih dari 2,5 juta kali pada Minggu (2/4/2023).

Lagu berdurasi 4 menit 02 detik ini, diluncurkan sebagai track ke-5 dari album kedua NCT Dream yang bertajuk Glitch Mode.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Teddy Bear yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Lagu Teddy Bear - NCT Dream

[Intro]

In case you're up late, don't wait

It's just natural, uh, yeah

Cross minds, keep still (keep still)

Hallyeogo haji malgo matgyeo, girl

Uh, watch your step (Heh-heh-heh-heh)

[Verse 1]

Neujeun bamiya, you know

Jamdeulji mothan geoni

Nae yeopeuro wa nuwo

Pogeunhan ibul soge sumeo, oh, girl

Neomanui harul modu

Deullyeojwo algo sipeo

Naegeman malhaebwa

Todak todak rideum sok

Sumsoril matchwogago

Tteooreuneun saenggageun

Cheoncheonhi meoril neomgineun

Songil ttaraseo jiwoga

Amu geokjeong malgo

Nun gameumyeon dwae

[Pre-Chorus]

Bulbichi kkeojin dosiui

Bameun meolli neol deryeoga

Soneul nochiji aneul tenikka

Gaja into your dream

[Chorus]

Jal ja oneuldo

Ooh-ooh, aju gipeun kkumeseo manna, yeah-eh

Dulman aneun sesangeseo

Urin hamkke isseul geoya (Yeah, yeah)

Eodumi omyeon

Ooh-ooh, nae pume neol sumgil tenikka, yeah-eh

Honja namgyeojinda haedo

Ne meorimateul jikilge

Gipge jamdeureo

Kkumeseo manna

[Verse 2]

Eotteon gomini neol gweropireo omyeon

Da naege matgimyeon dwae

My babe, oh, you babe

Neo daesin apeul su isseum hae

Puk jamdeul su itge whenever

[Pre-Chorus]

Gin bami yeongwonhal geonman gata

Geobi nal ttaemada

Nawa saebyeogeul hamkke geonneoja

Darui jeopyeoneuro

[Chorus]

Jal ja oneuldo

Ooh-ooh, aju gipeun kkumeseo manna, yeah-eh

Dulman aneun sesangeseo

Urin hamkke isseul geoya (Yeah, yeah)

Eodumi omyeon

Ooh-ooh, nae pume neol sumgil tenikka, yeah-eh

Honja namgyeojinda haedo

Ne meorimateul jikilge

Gipge jamdeureo

Kkumeseo manna

[Bridge]

Achimi dwemyeon modeun ge

Kkumcheoreom sarajigetji (Nal gieokae jwo)

Geuraedo nan gwaenchana (Gwaenchana)

Neol jikyeojul su isseo joeun geol (Yeah-eh)

Geuge nae haengboginikka, for you