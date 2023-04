Sinopsis All That We Loved, Drama Romansa Pertama Sehun EXO yang Rilis Mei 2023

Poster drakor All That We Loved - Simak sinopsis All That We Loved, drama romansa yang dibintangi oleh Sehun EXO. Drakor ini akan rilis perdana pada bulan depan di TVING.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sinopsis drama Korea (drakor) All That We Loved, yang dibintangi oleh Sehun EXO.

All That We Loved merupakan drama romansa pertama yang diperankan oleh Oh Se Hun atau yang lebih dikenal dengan nama Sehun EXO.

Drama All That We Loved akan tayang perdana pada 5 Mei 2023 di TVING.

"Romansa Memori Seluler Remaja tayang perdana di TVING pada 5 Mei," tulis TVING melalui Instagram resminya, dikutip Senin (5/2/2023).

Selain Sehun EXO yang didapuk jadi pemeran utama, All That We Loved juga akan dibintangi oleh Jo Joon Young dan Jang Yeo Bin.

Mengutip Soompi, karya asli TVING ini adalah drama romansa remaja yang menggambarkan persahabatan dan kisah cinta yang tulus dari remaja berusia 18 tahun.

Sinopsis All That We Loved

All That We Loved mengisahkan cinta segitiga antara dua sahabat, Go Yoo (Sehun EXO) dan Go Joon Hee (Jo Joon Young).

Drama ini membahas subjek unik memori seluler, yang berhipotesis memori dapat ditransfer ke penerima transplantasi organ, mengutip My Drama List.

Go Yoo adalah siswa berusia 18 tahun di tahun keduanya di SMA Hara.

Go Yoo tumbuh lebih tinggi setiap hari dan sering dipuji berbakat dalam permainan bola basket.

Dia juga seorang siswa menawan yang berhasil setidaknya melakukan rata-rata di sekolah meskipun tidak belajar.

Sehun EXO (kiri) dan poster drama All That We Loved (kanan) - Sehun EXO memerankan karakter Go Yoo dalam drama All That We Loved. (Kolase Tribunnews/ Instagram @oohsehun dan @tving.official)

Go Yoo digambarkan sebagai sosok yang ingin mempertahankan persahabatan, impian, dan cintanya.

Sementara Go Joon Hee, seorang jenius belajar yang kepalanya hanya dipenuhi dengan kesuksesan, neneknya, dan sahabatnya Go Yoo.