Drama Korea Romansa Pertama Sehun EXO, All That We Loved akan Rilis Mei 2023

Oh Sehun EXO (kiri) dan poster drama All That We Loved (kanan) - Bersamaan dengan perilisian poster All We That Loved, terungkap penanyangan drama romansa perdana Sehun EXO ini pada 5 Mei 2023 di TVING.

TRIBUNNEWS.COM - Drama Korea (drakor) romansa pertama Sehun EXO, All That We Loved akan tayang perdana pada Mei 2023.

Kabar penayangan All That We Loved terungkap setelah TVING mengumumkan jadwal rilis drakor yang dibintangi Sehun EXO itu.

Dari unggahan Instagram resmi TVING, diketahui drakor All That We Loved akan tayang perdana pada 5 Mei 2023.

"Romansa Memori Seluler Remaja Grand Opening di TVING pada 5 Mei," tulisnya, dikutip Minggu (4/2/2023).

Selain Sehun EXO yang didapuk jadi pemeran utama, All That We Loved juga akan dibintangi oleh Jo Joon Young dan Jang Yeo Bin.

Mengutip Soompi, karya asli TVING ini adalah drama romansa remaja yang menggambarkan persahabatan dan kisah cinta yang tulus.

Sinopsis Drakor All That We Loved

All That We Loved mengisahkan cinta segitiga antara dua sahabat, Go Yoo (Sehun EXO) dan Go Joon Hee (Jo Joon Young).

Go Yoo digambarkan sebagai sosok yang ingin mempertahankan persahabatan, impian, dan cintanya.

Sementara Go Joon Hee, seorang jenius belajar yang kepalanya hanya dipenuhi dengan kesuksesan, neneknya, dan sahabatnya Go Yoo.

Namun, keduanya secara bersamaan jatuh cinta dengan murid pindahan Han So Yeon, yang diperankan Jang Yeo Bin.

Kisah cinta pertama dengan Han So Yeon akan memicu konflik halus di antara mereka.

Di lain sisi, Go Joon Hee juga menerima transplantasi ginjal dari Go Yoo.

Berdasarkan materi unik sindrom memori seluler, menyebut memori yang meliputi kebiasaan seseorang ditransfer ke penerima transplantasi organ.