Lirik dan Terjemahan Lagu Valentina - Daniel Caesar: Valentina, Baby, I Only Need One Moment of Time

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Valentina yang dinyanyikan oleh Daniel Caesar.

Lagu Valentina dirilis pada 31 Maret 2023.

Setelah membocorkan klipnya di Instagram di studio, Daniel Caesar merilis Valentina seminggu sebelum perilisan NEVER ENOUGH.

Lagu ini menunjukkan sisi manipulasi Daniel, mencoba membuat seorang gadis menjalin hubungan dengannya, yakni Valentina, untuk menipu pasangannya dan tetap bersama Daniel.

Lirik video lagu Valentina juga dirilis pada 1 April 2023 di YouTube Daniel Caesar.

Lirik Lagu Valentina - Daniel Caesar:

Valentina, baby

I only need one moment of time

To make you feel a way

From the first time I looked in your eyes

I knew that I would find

A way to make you mine

I know it's late

And I know you got a man

Please understand, baby, he won't

Love you like I do

Give me a break

I know that you want me too

You're loyal, it's cool, I understand

And I respect it

Valentina, baby

I only need one moment of time

To make you feel a way

From the first time I looked in your eyes

I knew that I would find

A way to make you mine

Terjemahan Lagu Valentina - Daniel Caesar:

Valentina, sayang

Aku hanya butuh satu momen waktu

Untuk membuat Anda merasakan jalan

Sejak pertama kali aku menatap matamu

Saya tahu bahwa saya akan menemukan

Sebuah cara untuk membuatmu menjadi milikku

Aku tahu ini terlambat

Dan aku tahu kau punya seorang pria

Tolong mengerti, sayang, dia tidak akan

Mencintaimu seperti aku

Beri aku istirahat

Aku tahu kau juga menginginkanku

Kamu setia, keren, aku mengerti

Dan saya menghormatinya

Valentina, sayang

Aku hanya butuh satu momen waktu

Untuk membuat Anda merasakan jalan

Sejak pertama kali aku menatap matamu

Saya tahu bahwa saya akan menemukan

Sebuah cara untuk membuatmu menjadi milikku

