Lirik dan Terjemahan Lagu Call on Me - Bebe Rexha: If I Need a Lover, I'd Call on Me

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Call on Me yang dinyanyikan oleh Bebe Rexha.

Lagu Call on Me dirilis pada 31 Maret 2023 dan termasuk dalam album studio ketiga bertajuk Babe.

Lagu Call on Me juga dirilis pada 31 Maret 2023 di YouTube Bebe Rexha.

Lirik Lagu Call on Me - Bebe Rexha:

All through the night, like a bird in flight

Under the moonlight, caressing me right

God only knows how long I've waited for this

It's been the longest time

You never made me feel like heaven

Never made me feel this high

If I need a lover

Someone to hold me

Satisfy all my needs

If I need a lover

Someone to save me

Someone to set me free

I'd call on me

I'd call on me

If I need a lover

I'd call on me

Out here alone just like a burnin' flame

I hear the wind, it's whispering my name

God only knows how long I've waited for this

I've lived a million lives

You never made me feel like heaven

Never made me feel this high

If I need a lover

Someone to hold me

Satisfy all my needs

If I need a lover

Someone to save me

Someone to set me free

I'd call on me

I'd call on me

If I need a lover

I'd call on me

Cause you never made me feel like heaven

Never make me feel this high

If I need a lover

Someone to hold me

Satisfy all my needs

If I need a lover

Someone to save me

Someone to set me free

I'd call on me