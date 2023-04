Lirik Lagu dan Terjemahan Best Part - Daniel Caesar ft H.E.R: I Just Wanna See How Beautiful You Are

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik Best Part dan terjemahannya, lagu ini merupakan hasil kolaborasi dari penyanyi Daniel Caesar dan H.E.R.

Lagu beraliran R&B/Soul ini rilis pada 2017 lalu, sebagai bagian dari album Freudian milik Daniel Caesar.

Saat lagu ini diluncurkan, nama Daniel Caesar langsung melejit.

Best Part kemudian dinominasikan dalam berbagai kategori musik, salah satunya berhasil membawa lagi ini menang dalam Penghargaan Musik Soul Train untuk Kolaborasi Terbaik.

Simak lirik lagu Best Part dan terjemahan dari Daniel Caesar feat. H.E.R berikut ini:

You don’t know babe

Kau tak tahu sayang

When you hold me

Saat kau memelukku

And kiss me slowly

Dan menciumku perlahan

It’s the sweetest thing

Itu adalah hal termanis yang pernah ada

And it don’t change

Dan itu tidak berubah

If I had it my way

Kalau aku melakukannya dengan caraku

You would know that you are…

Kau akan tahu bahwa kau adalah…

You’re the coffee that i need in the morning

Kau adalah kopi yang aku butuhkan di pagi hari

You’re my sunshine in the rain when it’s pouring

Kau adalah sinar mentariku di tengah hujan yang deras